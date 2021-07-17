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В Приамурье столкнулись поезда, Badbadnotgood анонсировали альбом и другие новости дня 18:50 Дайджест
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В Приамурье из‑за сердечного приступа машиниста столкнулись грузовые поезда. Погибли два человека 16:15
«Видеонаблюдение — это не праздное любопытство»: глава ЦИК — об отмене онлайн-трансляций на выборах 15:34
Apple удалила из App Store приложение Fakespot, выявляющее поддельные отзывы на онлайн-площадках 15:10
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Игрок в War Thunder выложил засекреченные документы, чтобы показать разработчикам правильный танк 13:56
badbadnotgood/Instagram Badbadnotgood анонсировали новый альбом и выпустили сингл «Signal From The Noise»
Badbadnotgood анонсировали новый альбом и выпустили сингл «Signal From The Noise» 13:35
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Создатели кубинской вакцины от коронавируса Abdala заявили о ее стопроцентной эффективности 12:48
Организаторам «Золотого глобуса» запретили принимать подарки от кинодеятелей 12:04
Дона Чидла номинировали на «Эмми» за 98-секундное камео. Этого никто не понял, даже сам актер 11:23
В России третий день подряд выявили больше 25 тыс. случаев коронавируса 11:18
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Для олимпийцев в Токио спроектировали антисекс-кровати. Они вряд ли выдержат вес двух людей 9:40
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В России не хватает кислорода для больных COVID-19. Его начали закупать в Финляндии и Казахстане 1:38
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В Приамурье столкнулись поезда, Badbadnotgood анонсировали альбом и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:50

В России третий день подряд выявили больше 25 тыс. заболевших коронавирусом, на этот раз — 25 116. Общее число зарегистрированных случаев увеличилось до 5 933 115.

В Японии как минимум 15 человек, связанных с организацией и проведением Олимпиады, заразились COVID-19. Первый случай инфицирования выявили в Олимпийской деревне, где живут спортсмены.

Разработчики кубинской вакцины Abdala заявили о ее 100%-ной эффективности против тяжелых форм коронавируса и гибели. Теперь фокус-группу исследования планируют увеличить до 300 тыс. человек.

В Амурской области столкнулись два грузовых поезда. Причиной аварии мог стать сердечный приступ машиниста одного из составов. В результате столкновения погибли два члена локомотивной бригады, еще двое пострадали.

В Екатеринбурге вопреки запрету властей прошел крестный ход по случаю «Царских дней». Он не был организованным, но тысячи людей после литургии отправились по традиционному маршруту от Храма-на-Крови к Ганиной Яме.

В возрасте 57 лет скончался американский рэпер Biz Markie. По данным источников, причиной смерти стали осложнения, вызванные сахарным диабетом.

Дагестанка Нина Церетилова, у которой пытались отобрать детей из‑за татуировок и пирсинга, сообщила о похищении сына. По ее мнению, ребенка могли увезти люди, знакомые с ее бывшем мужем.

Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что отмена трансляций с избирательных участков не помешает «активным гражданам» следить за ходом выборов. «Видеонаблюдение — это не праздное любопытство, чтобы, лежа на диване, смотреть кино какое‑то», — сказала она.

Приложение Fakespot, которое оценивает подлинность отзывов на торговых онлайн-площадках, стало недоступно для скачивания в App Store. В Apple сообщили, что удалили сервис по просьбе Amazon.

Командир танка «Челленджер-2» прислал создателям War Thunder засекреченные документы с характеристиками боевой машины. Он хотел показать, что возможности онлайн-модели не соответствуют реальному танку.

Режиссер «Книги Илая» Альберт Хьюз снимет сериал про владельца отела «Континенталь» из вселенной «Джона Уика». Кто сыграет главного персонажа — Уинстона — пока неясно.

Дона Чидла номинировали на «Эмми» за 98-секундное камео в «Соколе и Зимнем Солдате». Этого никто не понял, даже сам актер.

Канадская группа Badbadnotgood анонсировала новый альбом «Talk Memory», релиз которого запланирован на 8 октября. В преддверии выхода пластинки группа поделилась девятиминутным синглом «Signal from the Noise».

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