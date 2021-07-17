Дагестанка, у которой пытались отобрать детей из‑за татуировок и пирсинга, сообщила о похищении сына

Жительница Дагестана Нина Церетилова, у которой бывший муж Магомед Церетилов через суд пытался отобрать детей из‑за «аморального» образа жизни, сообщила о похищении своего старшего сына, находившегося в Петербурге. Об этом женщина рассказала у себя в инстаграме.

По ее словам, вместе с сыном она уехала в другой город ради безопасности, но ей регулярно приходилось возвращаться в Дагестан на суды. Брать с собой мальчика Церетилова не могла, поэтому он оставался в Петербурге с ее братом.

Когда днем 17 июля Церетилова позвонила сыну, он находился на улице с какими‑то людьми и «вел себя крайне странно». Ребенок сказал, что ее плохо слышно и в конце концов повесил трубку. После этого, говорит женщина, дозвониться до сына она не смогла.

За день до этого суд в Дагестане ограничил Церетилова в родительских правах. По мнению женщины, ребенка могли увезти связанные с ним люди.

За бывшего мужа Нину Церетилову засватали в 14-летнем возрасте, а свадьбу сыграли, когда она закончила 10-й класс. В браке супруг, по словам женщины, неоднократно избивал ее, даже беременную, и нигде не работал. Из‑за постоянных побоев Церетилова в 2012 году развелась с ним.

Мужчина не платил алименты, и в 2020 году девушка решила определить окончательное место жительства детей. Суд проанализировал соцсети Церетиловой и решил, что она «ведет образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери». Поэтому детей передали отцу.

В марте 2021 года Верховный суд Дагестана отменил решение нижестоящего суда и постановил вернуть детей матери. Однако фактически ей удалось вернуть только старшего сына, остальные двое детей остались у родственников Магомеда Церетилова.