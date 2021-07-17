Ученые обнаружили «суперантитело», способное бороться с различными вариациями коронавируса

Американские ученые обнаружили антитело, способное эффективно бороться не только с различными вариациями SARS-CoV-2, но и с близкородственными коронавирусами. Открытие может помочь в разработке широкого спектра лекарств и вакцин от ковида, следует из публикации в научном журнале Nature.

Биохимики из Онкологического исследовательского центра в Сиэтле изучили 12 антител у людей, переболевших коронавирусом, и составили список из тысяч мутаций в доменах различных вариантов COVID-19 и других коронавирусов.

Выяснилось, что молекула под названием S2H97 лучше всех связывается с доменами всех подобных патогенов и блокирует проникновение целого ряда вариантов SARS-CoV-2. В ходе эксперимента исследователям удалось защитить мышей от заражения коронавирусом нового типа с помощью «суперантител».

«Это самые крутые антитела, которые мы выявляли», — сказал руководитель научной группы Тайлер Старр. Авторы статьи подчеркивают необходимость универсального антитела, защищающего от всех мутаций коронавируса.

В декабре 2020 года ученые обнаружили у пациентов с COVID-19 «неправильные» антитела, которые направлены против организма и иммунной системы человека, а не против вируса.