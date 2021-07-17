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Apple удалила из App Store приложение Fakespot, выявляющее поддельные отзывы на онлайн-площадках

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:10

Приложение Fakespot, которое анализирует отзывы к товарам на онлайн-площадках и оценивает их подлинность, стало недоступно для скачивания в App Store. Сервис, который просуществовал на iOS чуть более месяца, удалили по просьбе Amazon, пишут The Verge и Cnet.

Основатель Fakespot Сауд Халиф заявил, что Apple убрала приложение из своего магазина без какого‑либо объяснения. В корпорации в свою очередь сообщили, что последняя версия Fakespot в теории может украсть данные клиентов торговых площадок, а также сослались на нарушения внутренних правил.

Представитель Apple рассказал The Verge, что причиной удаления стал «спор по поводу интеллектуальных прав», инициированный Amazon. Он уточнил, что компания заранее обратилась к разработчикам Fakespot и объяснила им требования, которые необходимо выполнить для того, чтобы приложение могло остаться в App Store.

В ответ на это Халиф заявил, что 29 июня Apple действительно сообщила о возможном удалении сервиса, но не дала никаких рекомендаций. «Я в шоке, что Apple без каких‑либо доказательств встала на сторону Amazon», — заявил он.

Fakespot был запущен на iOS 3 июня. Создатели приложения заявляли, что отзывы пользователей на товары должны быть честными и информативными, но отмечали, что доверять таким текстам с каждым разом труднее, поскольку компании намеренно их подделывают.

Авторы сервиса напоминали, что Amazon уже судится с теми, кто предлагает платить за положительные отзывы. Также авторы отмечали частые истории о скидках на товары в обмен на хвалебные отклики.

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