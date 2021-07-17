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Режиссер «Книги Илая» снимет сериал про владельца отеля «Континенталь» из вселенной «Джона Уика»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:44

Режиссер «Книги Илая» и «Из ада» Альберт Хьюз снимет приквел «Джона Уика» — мини-сериал «Континенталь» об одноименном отеле и его владельце Уинстоне. Хьюз займется первым и третьим эпизодом первого сезона и выступит исполнительным продюсером всего сериала, передает The Hollywood Reporter.

Каждая серия при бюджете более 20 млн долларов рассчитана на 90 минут хронометража, а транслировать «Континенталь» будет телеканал Starz. Производство сериала планировали запустить в конце этого года, точной даты премьеры пока нет.

История расскажет о юности владельца отеля Уинстоне, как он попал в «Континенталь» и занял высокое место в иерархии. Действие развернется в 1970-е годы вокруг сети убежищ-отелей для киллеров. Кто исполнит роль Уинстона, которого в фильмах «Джон Уик» сыграл Иэн Макшейн, пока неясно. Киану Ривз и его персонаж в шоу не появятся.

Исполнительными продюсерами сериала также стали режиссер фильмов про профессионального киллера Чад Стахелски, сценарист Дерек Колстад, а также Дэвид Летч. С Киану Ривзом ведут переговоры.

Помимо «Континенталя», к выходу готовится спин-офф франшизы «Балерина» про девушку-киллера.

Последний фильм франшизы «Джон Уик-3» вышел в прокат в 2019 году. Он получил положительные отзывы критиков и собрал больше 326 млн долларов в мировом прокате при бюджете в 55 млн долларов. «Афиша Daily» писала рецензию на фильм, а также взяла интервью у режиссера Чада Стахелски.

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