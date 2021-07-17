Игрок в War Thunder выложил засекреченные документы, чтобы показать разработчикам правильный танк

Пользователь выложил на тематическом форуме секретную документацию о британском танке «Челленджер 2». Будучи командиром танка сухопутных войск Великобритании, он хотел убедить разработчиков улучшить точность дизайна и внутренних характеристик модели в игре, пишет UK Defence Journal.

К сообщению геймер прикрепил выдержки из пособия по техническому обслуживанию военной техники (AESP). Он хотел показать проектировщикам виртуальной боевой машины, что в игре «Челленджер 2» намного уязвимее, чем есть на самом деле.

Пользователь добавил, что служит в военном лагере Тидуорт и обладает большим опытом управления техникой. Издание отметило, что в Тидуорте действительно есть Королевский танковый полк с «Челленджерами 2» в ангаре.

Несмотря на то, что у документа был зачеркнут гриф секретности «для ограниченного пользования» и стояла печать о том, что материалы несекретные, некоторые страницы были нечитабельны. Разработчики отказались знакомиться с пособием, а модератор форума рассказал о полученном от Минобороны сообщении: документ все еще засекречен.

Министерство подчеркнуло, что за распространение секретной документации грозит до 14 лет тюремного заключения, а игрок нарушает Закон о государственной тайне. Студия Gaijin Entertainment поделилась, что рассекречивание тайных документов на форуме происходит не в первый раз.