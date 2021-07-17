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Badbadnotgood анонсировали новый альбом и выпустили сингл «Signal From The Noise»

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:35

Канадское джазовое трио Badbadnotgood анонсировало выход нового альбома «Talk Memory». Релиз запланирован на 8 октября.

Вместе с анонсом коллектив опубликовал сингл «Signal From The Noise». Трек длится чуть больше девяти минут и представляет собой нечто вроде звукового путешествия. Оно начинается с экспериментальных звуковых ландшафтов, после чего превращается в психоделическое джазовое крещендо.

Сингл вышел вместе с клипом, снятым режиссером Дунканом Лаудоном. Главную роль в нем сыграл Стив Стэмп из британского сериала «Люди ничего не делают». Видео напоминает причудливую комедию, в которой персонаж Стэмпа в наушниках творит всякие глупости на городской площади, а охранник его постоянно оттуда прогоняет.

«Потребовался год или два на то, чтобы прожить некоторый отрезок жизни и добраться до того места, в котором творческий процесс стал бы снова захватывающим. И тогда, как только мы вошли в студию, случилась самая быстрая запись, которая у нас когда‑либо была», — рассказали участники трио NME.

В записи нового альбома Badbadnotgood приняли участие многие музыканты, включая композитора Артура Верокаи, джазового барабанщика Карриема Риггинса, музыканта Терраса Мартина, мульти-инструменталиста Ларааджи и арфистку Брэнди Янгера, которая работала с певцом Мозесом Самни и бас-гитаристом Thundercat .

«Talk Memory» станет первым альбомом группы с 2016 году, когда вышла их пластинка «IV». Этим летом Badbadnotgood должны были выступить на фестивале «Боль» в Москве, но мероприятие перенесли на следующий год из‑за коронавируса.

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