Создатели кубинской вакцины от коронавируса Abdala заявили о ее стопроцентной эффективности

Разработчики кубинской вакцины от коронавируса Abdala заявили, что в ходе третьей фазы клинических испытаний она показала стопроцентную эффективность против тяжелых форм заболевания и гибели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Препарат создан Центром генной инженерии и биотехнологии. Его директор Марта Айала рассказала, что сейчас фокус-группу исследования эффективности вакцины планируют увеличить до 300 тыс. человек.

Медицинские власти Кубы ранее уже разрешили экстренное применение Abdala. Это произошло после того, как Центр объявил об эффективности препарата против симптоматического протекания COVID-19 на 92,28%.

Помимо Abdala, на Кубе также разработали вакцину Soberana 02, которая показывает эффективность на уровне 62%. Это превышает установленный ВОЗ порог в 50% для вакцин против коронавируса.

На Кубе с начала пандемии выявлено более 269 тыс. случаев заражения, 1791 пациент скончался, около 224 тыс. человек выздоровели.