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Организаторам «Золотого глобуса» запретили принимать подарки от кинодеятелей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:04

Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA), которая организует «Золотой глобус», утвердила «новую политику» после коррупционного скандала в феврале. Журналистам запретили принимать подарки, в том числе рекламные, от студий, промоутеров, стриминговых сервисов и других кинопроизводителей. Об этом сообщает Variety.

В организации заявили, что завершили практически все реформы, объявленные в мае. 20 мая HFPA утвердила этический кодекс и наняла консультанта по инклюзивности, а также создала горячую линию для подачи жалоб, которые будет рассматривать независимая группа.

«Мы продолжим информировать отрасль о нашем прогрессе. Мы поддерживаем введение нового устава инклюзивной, разнообразной и подотчетной организации, которой будут гордиться наши члены, заинтересованные стороны и партнеры», — говорится в заявлении.

К августу 2021 года, когда реформы должны завершиться, организаторы планируют распустить предыдущее руководство премии и выбрать новое.

«Золотой глобус» оказался в центре скандала в феврале этого года, когда СМИ сообщили о полном отсутствии темнокожих в жюри премии, состоящем из 87 журналистов, а также о коррупции внутри HFPA.

После этого от сотрудничества с HFPA отказался Netflix. В компании заявили, что не будут работать с организацией до тех пор, пока та не решит проблему отсутствия инклюзивности. Телекомпания NBC, которая традиционно ведет трансляции «Золотого глобуса», объявила, что по тем же причинам не станет показывать церемонию в 2022 году.

Бойкот премии поддержали и актеры, в том числе Марк Руффало и Скарлетт Йоханссон, а Том Круз вернул присужденные ему награды «Золотой глобус» организаторам.

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