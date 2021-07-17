Дона Чидла номинировали на «Эмми» за 98-секундное камео. Этого никто не понял, даже сам актер

Актера Дона Чидла номинировали на премию «Эмми» за лучшего приглашенного актера в драматическом сериале. В «Соколе и Зимнем солдате» он появился всего на 98 секунд, чтобы сыграть Джеймса «Воителя» Роудса в одном из эпизодов.

Номинации за камео не понял как сам Чидл, так и пользователи соцсетей. На шоу Джимми Фэллона актер отшутился, сравнив 2 минуты своего появления с концентрированным апельсиновым соком: «Добавляешь одну столовую ложку в стакан воды, перемешиваешь — получается Чидл». Однако он не верит, что удостоится статуэтки.