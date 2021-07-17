Дона Чидла номинировали на «Эмми» за 98-секундное камео. Этого никто не понял, даже сам актер

Актера Дона Чидла номинировали на премию «Эмми» за лучшего приглашенного актера в драматическом сериале. В «Соколе и Зимнем солдате» он появился всего на 98 секунд, чтобы сыграть Джеймса «Воителя» Роудса в одном из эпизодов.
Номинации за камео не понял как сам Чидл, так и пользователи соцсетей. На шоу Джимми Фэллона актер отшутился, сравнив 2 минуты своего появления с концентрированным апельсиновым соком: «Добавляешь одну столовую ложку в стакан воды, перемешиваешь — получается Чидл». Однако он не верит, что удостоится статуэтки.
Некоторые отметили, что без заслуженного внимания остался актер Карл Ламбли в роли суперсолдата Исайи Брэдли. Юзеры ожидали, что его номинируют за лучшего актера второго плана в драматическом сериале, но этого не случилось. Тогда они написали Чидлу с предложением уступить свое место Ламбли.
Но замена претендентов невозможна, тем более, их выдвинули в разным категориях. К тому же, регламент «Эмми» запрещает отказ от номинации, можно лишь отказаться от награды в случае победы.
Фаворитами кинопремии «Эмми-2021» стали сериалы «Корона» и «Мандалорец» — всего в их копилке 24 номинации. «Сокол и Зимний солдат» не претендуют на главные награды, но участвуют в шести второстепенных категориях.