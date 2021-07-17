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Для олимпийцев в Токио спроектировали антисекс-кровати. Они вряд ли выдержат вес двух людей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:40

В комнатах спортсменов на Олимпийских играх в Токио будут стоять картонные кровати, которые выдерживают до 200 килограмм и ломаются от резких движений. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы «избежать ненужных форм физического контакта», пишет Explica.

18 тыс. кроватей из перерабатываемого картона изготовила компания Airweave. Менеджер олимпийской деревни в Токио Такэси Китадзимы заявил, что койка выдерживает вес только одного человека, и на ней не следует прыгать и «праздновать». Это удивило спортсменов, прибывших в деревню. Они назвали дизайн кроватей «антисекс», поскольку они могут сложиться под весом двух людей.

Из переработанного алюминия сделан олимпийский факел, постаменты — из пластиковых отходов. На объектах используют электричество из возобновляемых источников.

На Олимпиаде в этом году спортсменам также запретили обниматься и пожимать друг другу руки, чтобы не допустить распространения COVID-19. При этом участникам соревнований все равно выдадут 150 тыс. презервативов, продолжив традицию с 1980-х годов. В оргкомитете надеются, что атлеты привезут их в свои страны и повысят осведомленность соотечественников о половых заболеваниях, а не будут использовать в олимпийской деревне.

Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа.

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