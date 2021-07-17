В Екатеринбурге верующие вышли на крестный ход вопреки запрету властей

Люди направились по маршруту традиционного ежегодного Царского крестного хода. Сотни или даже тысячи паломников отправились от Храма-на-Крови к Ганиной Яме. В Екатеринбургской епархии отметили, что верующие шли «малыми группами».

В Екатеринбурге верующие вышли на крестный ход, несмотря на запрет властей проводить его во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил портал E1, а также РИА «Новости» .

В финале пятничной литургии митрополит Евгений напомнил прихожанам, что крестный ход отменили. Однако вместе с тем он призвал людей «неорганизованно» отправиться туда, «куда влечет их сердце».

«Традиционным крестным ходом это называть нельзя», — заявили в епархии. Как правило, в Царском крестном ходе в годовщину гибели императора Николая II участвуют несколько тысяч человек. Они проходят 20 км тем же путем, каким везли в 1918 году останки царской семьи.

Торжественное мероприятие в этом году не согласовали из‑за ухудшения ситуации с распространением COVID-19. Губернатор Евгений Куйвашев объяснил такое решение тем, что в прошлом году после шествия некоторые участники переносили вирус «довольно тяжело».

В ответ митрополит Евгений сказал, что шествие стало священным для десятков тысяч людей и «нынче люди пройдут по святому пути — это очевидность». Он добавил, что однозначно присоединится к крестному ходу. Решение властей священнослужитель назвал имеющим под собой основания, но призвал не «стигматизировать верующих как виновников распространения инфекции».

В митрополии посчитали отказ свердловских властей согласовать шествие лишь отказом помогать в его организации. «То, что губернатор не согласовал и не взял ответственность за совершение крестного хода, не значит, что он исчез. Он просто не имеет статуса согласованного мероприятия. Вероятно, это будет сопряжено с трудностями прохождения людей», — отметили представители метрополии.

Позднее вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько договорился с митрополитом Евгением не проводить крестный ход по случаю «Царских дней».