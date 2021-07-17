Disney+ показал трейлер документального фильма «Каскадер», посвященного исполнителям трюков

Браун проработал в качестве кинокаскадера более 30 лет и снялся в таких проектах как «Мстители», «Трансформеры» и «Придурки из Хаззарда». В честь своего выхода на пенсию артист задумывает совершить трюк с ракетой, который не удался Книвелу в 1974 году.

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал трейлер документального фильма «Каскадер», посвященного дублеру-экстремалу Эдди Брауну, который пытается на закате своей карьеры повторить один из самых опасных трюков знаменитого Ивела Книвела.

«Я ставлю на это все. Мою репутацию и, в конечном счете, мою жизнь. Это буквально прыжок со скалы. А вы бы последовали за своим героем за край обрыва?» — говорит Браун, признаваясь в восхищении Книвелу.

Режиссером «Каскадера» выступил Курт Маттила. Также в производстве фильма участвовали Браун и Стивен Голебиовски. Продюсерами проекта стали Дуэйн Джонсон, Дэни Гарсия, Хирам Гарсия и Брайан Гевирц. Лента выйдет на Disney+ 23 июля.

Ивел Книвел — американский исполнитель трюков, ставший известным в 1960-х годах благодаря своим рискованным трюкам на мотоцикле — на нем он перепрыгивал автобусы, грузовики и фонтаны. За свою карьеру Книвел получил более 400 переломов и закончил свои выступления в начале 1980-х годов. Он скончался в 2007 году в возрасте 69 лет.