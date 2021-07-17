The Hollywood Reporter: HBO Max разрабатывает два новых анимационных шоу по мотивам «Игры престолов»

Стриминговый сервис HBO Max разрабатывает два анимационных шоу по мотивам «Игры престолов». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

По информации издания, компания планирует выпустить не только мультипликационный проект, о котором было известно ранее, но и еще два сериала. Предположительно один из них расскажет о Золотой империи Йи Ти, образ которой был вдохновлен историей Китая.

В оригинальном сериале «Игра престолов» о далекой земле на юго-востоке Эссоса лишь упоминали, хотя персонаж предстоящего приквела «Дом дракона» — лорд Корлис Веларион — путешествовал в Йи Ти.

Второе анимационное шоу может быть так называемым проектом «Блошиное дно», рассказывающем о трущобах Королевской Гавани. Однако, по словам источников THR, работа над этим спин-оффом «Игры престолов» пока не продвигается.

HBO Max никак не прокомментировал информацию об анимационных шоу. На данный момент известно только об одном проекте по мотивам книг Джорджа Мартина, который точно состоится. Это сериал «Дом дракона», выход которого запланирован уже на 2022 год.