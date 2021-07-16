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Мэрия Москвы заявила, что будет чаще проверять соблюдение санитарных норм после отмены QR-кодов

Юлия Онодэра
Вчера в 23:18

Власти Москвы будут регулярно проверять кафе, рестораны, ночные клубы и бары на соблюдение санитарных норм после отмены QR-кодов. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

«С понедельника, когда QR-коды уже станут необязательными в кафе и ресторанах, все требования главных санитарных врачей России и Москвы будут соблюдаться в таком же формате. Это касается и ночных заведений, и клубов. Проверки также будут проводиться на регулярной основе», — сказал он.

Систему обязательных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов отменят с 19 июля. По словам Сергея Собянина, эта мера уже привела к необходимым результатам — вакцинации 2 млн москвичей.

Помимо отмены QR-кодов, с 19 июля в Москве будет снят запрет на ночную работу для заведений общепита. Также откроются фуд-корты, бары и ночные клубы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вслед за Собяниным также объявил об отмене системы QR-кодов в Подмосковье с 19 июля.

Система обязательных QR-кодов, подтверждающих факт прививки, перенесенного заболевания или недавно сделанного ПЦР-теста, для посещения ресторанов, кафе и баров в Москве и Подмосковье действовала с 28 июня. Те, у кого не было кода, могли находиться лишь на летних верандах заведений.

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