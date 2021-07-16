Режиссером проекта выступил актер Марко Д’Аморе, снимавшийся в «Гоморре». Он же занимался сценарием вместе с другими четырьмя авторами. История, рассказанная в фильме, станет одновременно и приквелом, и продолжением популярного телешоу.

В сети появился трейлер фильма «Бессмертный», события которого разворачиваются во вселенной сериала «Гоморра». Картину покажут на стриминговом сервисе HBO Max 29 июля.

«Бессмертный» расскажет о детстве и юности главного героя «Гоморры» Сиро ди Марцио, а затем поведает о том, что произошло после третьего сезона сериала. Трейлер картины начинается с того, что Сиро выживает после огнестрельного ранения и вспоминает о ранних годах своей жизни.

Идея проекта зародилась у Д’Аморе на съемочной площадке «Гоморры». Премьера «Бессмертного» состоялась в Италии еще в декабре 2019 года, но масштабный релиз фильму еще предстоит.

Сериал «Гоморра» вышел в 2014 году. Он был основан на одноименном романе Роберто Савино. Четвертый сезон появился в эфире в 2019 году. У шоу будет и пятый, заключительный сезон.