В Туве ввели локдаун из‑за коронавируса. Ранее такой режим устанавливали только в Бурятии

В Туве ввели локдаун в связи с пандемией коронавируса. На нем настояла главный санитарный врач республики Людмила Салчак. Об этом сообщили на официальном портале региона.

Власти Тувы решили ввести дополнительные меры по борьбе с COVID-19 из‑за «критического состояния системы здравоохранения, работающей на пределе своих возможностей» и роста заболеваемости в последние пять недель.

В регионе приостановлена деятельность турагентств, организаций дополнительного образования, выставочных пространств. Не будут в ближайшее время работать организации сферы услуг и магазины непродовольственных товаров.

«Приостановлена также работа вещевых рынков, уличной торговли и ярмарок, торговля через автоматы, а также работа парков, скверов и игровых зон. Под запретом работа салонов красоты, парикмахерских, маникюрных, спа, бань, бассейнов, саун, химчисток и иных предприятий, оказывающих бытовые услуги, прием и размещение граждан в гостиницах», — добавили в Туве.

Продолжат работать только аптеки, салоны сотовой связи и отдельно стоящие магазины или имеющие отдельных вход в многоэтажных домах. Исключение касается только тех торговых точек, где продают предметы первой необходимости.

Жителям региона запретили передвигаться без неотложной или производственной необходимости. А детей младше 14 лет обязали находиться на улице только с сопровождением взрослых.