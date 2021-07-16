перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Туве ввели локдаун из‑за коронавируса. Ранее такой режим устанавливали только в Бурятии 21:09
Отмена QR-кодов в Москве и Подмосковье, новый трек Iron Maiden и другие новости дня 20:37 Дайджест
Экс-губернатору Кировской области предъявили обвинение по новому уголовному делу 20:00
Ankur Madan/Unsplash В Петербурге активисты пытаются пристроить 48 кроликов после экспериментов в НИИ
В Петербурге активисты пытаются пристроить 48 кроликов после экспериментов в НИИ 19:33
«Откроем лето?»: в Петербурге появилась альтернативная реклама вакцинации 19:31
Автор романа «На игле» Ирвин Уэлш поделился своим плейлистом в «СберЗвуке» 19:25
В Garage Screen пройдет концерт кооператива «Техно-поэзия» по мотивам водевиля «Апокалипсису быть!» 18:43
Kedr Livanskiy выпустила саундтрек к сериальной версии «Джетлага» 18:38
Пресс-материалы Iron Maiden выпустили новый трек и анимационный клип «The Writing on the Wall»
Iron Maiden выпустили новый трек и анимационный клип «The Writing on the Wall» 18:24
«Верните мне привилегии»: москвичи шутят об отмене QR-кодов и обвиняют мэра в непоследовательности 17:39
Сайт правозащитной организации «Команда 29» заблокирован в России 16:33
Евгений Ройзман продаст картину примитивиста, чтобы оплатить штрафы за митинги 16:24
Российские паспорта начнут оформлять в два раза быстрее 16:18
Беременная персона и диско-шар: в конце года в гаджетах и соцсетях появятся новые эмодзи
Беременная персона и диско-шар: в конце года в гаджетах и соцсетях появятся новые эмодзи 15:57
«Расследований меньше не станет»: команда «Проекта» сообщила, что продолжит работу 15:02
Пропавший под Томском Ан-28 нашли спасатели. Все пассажиры выжили Обновлено в 14:48
В Петербурге задержали автора баннера с убитыми в России активистами 14:45
«„Отряд самоубийц“ сносит башку»: за что критики хвалят перезапуск вселенной про суперзлодеев 14:31
Уиллоу Смит выпустила инди-поп-альбом «Lately I Feel Everything» 13:52
PxFuel Власти Москвы и Подмосковья отменили систему QR-кодов для посещения кафе и ресторанов
Власти Москвы и Подмосковья отменили систему QR-кодов для посещения кафе и ресторанов 13:43
Отключить рекламу

В Туве ввели локдаун из‑за коронавируса. Ранее такой режим устанавливали только в Бурятии

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:09

В Туве ввели локдаун в связи с пандемией коронавируса. На нем настояла главный санитарный врач республики Людмила Салчак. Об этом сообщили на официальном портале региона.

Власти Тувы решили ввести дополнительные меры по борьбе с COVID-19 из‑за «критического состояния системы здравоохранения, работающей на пределе своих возможностей» и роста заболеваемости в последние пять недель.

В регионе приостановлена деятельность турагентств, организаций дополнительного образования, выставочных пространств. Не будут в ближайшее время работать организации сферы услуг и магазины непродовольственных товаров.

«Приостановлена также работа вещевых рынков, уличной торговли и ярмарок, торговля через автоматы, а также работа парков, скверов и игровых зон. Под запретом работа салонов красоты, парикмахерских, маникюрных, спа, бань, бассейнов, саун, химчисток и иных предприятий, оказывающих бытовые услуги, прием и размещение граждан в гостиницах», — добавили в Туве.

Продолжат работать только аптеки, салоны сотовой связи и отдельно стоящие магазины или имеющие отдельных вход в многоэтажных домах. Исключение касается только тех торговых точек, где продают предметы первой необходимости.

Жителям региона запретили передвигаться без неотложной или производственной необходимости. А детей младше 14 лет обязали находиться на улице только с сопровождением взрослых.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Пороховой коктейль
Карен Гиллан в роли киллера угощает головорезов свинцом
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить