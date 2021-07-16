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Отмена QR-кодов в Москве и Подмосковье, новый трек Iron Maiden и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:37

В Москве и Подмосковье объявили об отмене системы QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Мы посмотрели, чем недовольны москвичи, над кем шутят и почему обвиняют мэра в непоследовательности.

Пассажирский Ан-28 пропал с радаров под Томском, предварительно подав аварийный сигнал. Все 17 человек, включая четырех детей, выжили.

Роскомнадзор заблокировал сайт независимого объединения юристов «Команда 29». Ведомство считает, что на нем были размещены материалы «нежелательных» организаций.

«Проект» сообщил, что продолжит работу в новом формате, после того как СМИ признали нежелательной организацией. Тем временем на Алтае задержали журналиста издания Петра Маняхина — за съемку с дрона.

В России за последние сутки выявили 25 704 новых случая коронавируса. В стране четвертый день подряд фиксируют рекорд смертности — 799 человек.

На западе Германии из‑за мощных ливней произошло наводнение. Минимум 80 человек погибли, еще 1300 числятся пропавшими без вести.

В конце 2021 года — начале 2022-го в гаджетах и крупных соцсетях появятся новые эмодзи. В списке, например, есть беременная персона, коралл и жест пальцами «сердечко».

Уже завтра группа «СБПЧ» поставит свои любимые пластинки на вечеринке в баре «Стрелка». Вход бесплатный, но попасть на мероприятие можно только по QR-коду о вакцинации от COVID-19 или с отрицательным ПЦР-тестом

Этим летом на экраны выйдет перезапуск «Отряда самоубийц» от Джеймса Ганна. Кинокритики ленту уже оценили, а мы собрали их короткие отзывы — ни одного негативного.

Антонио Бандерас присоединится к актерскому составу «Индианы Джонса-5». Пока неизвестно, какую роль он исполнит. Наверняка это станет ясно 29 июля 2022 года: в этот день состоится премьера картины.

Электронный музыкант Яна Кедрина, она же Kedr Livanskiy, выпустила саундтрек к фильму «Джетлаг». А группа Iron Maiden презентовала новый трек и клип «The Writing on the Wall» после шестилетнего затишья.

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