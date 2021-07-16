Экс-губернатору Кировской области предъявили обвинение по новому уголовному делу

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, находящемуся в исправительной колонии, предъявили обвинение по новому уголовному делу. Теперь экс-чиновнику грозит еще от трех до десяти лет лишения свободы, сообщил Следственный комитет России.

Белых обвинили в превышении должностных полномочий при нахождении на государственной должности, повлекшем тяжкие последствия. Следствие считает, что в 2015 году Белых способствовал перечислению «Кировской региональной ипотечной корпорации» 448 млн рублей.

Эти деньги должны были пойти на строительство служебного жилья для бюджетников. Однако компания потратила средства иным образом: часть денег ушла на собственные нужды корпорации, а на другую были куплены квартиры под аренду.

В данный момент Белых уже отбывает наказание за служебное преступление: его признали виновным в получении взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Зудхаймера. За это экс-губернатора приговорили к восьми годам колонии строгого режима.