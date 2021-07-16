Пользователи Reddit рассказали, в какой момент на свадьбе они поняли, что брак быстро развалится

Пользователи Reddit поделились историями со свадеб, на которых они поняли: брак быстро развалится — и в большинстве случаев так и случилось. Часть новобрачных догадывались об этом сами, а некоторые не понимали до самого развода. «Жених довел эту глупую штуку с тортом до крайности. Невеста откусила дольку и слегка растерла ему подбородок или нос. Затем он взял кусок и бросил ей в лицо с такой силой, что дело чуть не закончилось кровью из носа. Пирог и глазурь попали ей в нос, в глаза, запачкали платье. Она приводила себя в порядок и сделала новый макияж, а потом час плакала после того, как сказала ему „Да“. Ему было наплевать», — Erik_working «На свадьбе моей мамы и отчима случилось то же самое. Только мама сделала вид, что все в порядке, хотя она просто не могла признать, что выходить замуж за него — большая ошибка», — Brainisonfire

«Несколько лет назад я был шафером на свадьбе. На репетиционном ужине будущие родственники жениха обращались с ним, как с дерьмом. Они командовали им, заставляли делать всякую чушь и разговаривали с ним свысока. Потом ему запретили немного потусоваться с его друзьями, пока его невеста ушла напиваться. Сейчас они в разводе», — Actuaryba «Двое моих друзей поженились. Когда они давали клятву, он рассмеялся оттого, что нужно быть верным. Упс», — Shakespurious «Моя школьная подруга вышла замуж за 26-летнего морского пехотинца, с которым встречалась год. Ситуация, в которой человек старше 25 лет ждет совершеннолетия второго, чтобы жениться, закончится плохо», — Bdthebrave

«У жениха третья по счету свадьба. В том же месте, даже та же самая машина, на которой они покинули место венчания. Плохой знак», — Paintedfingertips «Раньше (еще до пандемии COVID-19) я работал на свадьбах. После одной из церемоний я заметил, как жених хлопнул по заднице одну из подружек невесты в коридоре. Она засмеялась и с улыбкой сказала: „О, Джереми, ты никогда не изменишься!“» — ChillyWillie03 «Они тайно поженились в местной ратуше назло отцу девушки, который противился их отношениям. Это произошло сразу после окончания школы, и они развелись, когда я учился на втором курсе колледжа», — SingleFunction55