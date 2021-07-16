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Пользователи Reddit рассказали, в какой момент на свадьбе они поняли, что брак быстро развалится

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:26

Пользователи Reddit поделились историями со свадеб, на которых они поняли: брак быстро развалится — и в большинстве случаев так и случилось. Часть новобрачных догадывались об этом сами, а некоторые не понимали до самого развода.

«Жених довел эту глупую штуку с тортом до крайности. Невеста откусила дольку и слегка растерла ему подбородок или нос. Затем он взял кусок и бросил ей в лицо с такой силой, что дело чуть не закончилось кровью из носа. Пирог и глазурь попали ей в нос, в глаза, запачкали платье. Она приводила себя в порядок и сделала новый макияж, а потом час плакала после того, как сказала ему „Да“. Ему было наплевать», — Erik_working

«На свадьбе моей мамы и отчима случилось то же самое. Только мама сделала вид, что все в порядке, хотя она просто не могла признать, что выходить замуж за него — большая ошибка», — Brainisonfire

через GIFER

«Несколько лет назад я был шафером на свадьбе. На репетиционном ужине будущие родственники жениха обращались с ним, как с дерьмом. Они командовали им, заставляли делать всякую чушь и разговаривали с ним свысока. Потом ему запретили немного потусоваться с его друзьями, пока его невеста ушла напиваться. Сейчас они в разводе», — Actuaryba

«Двое моих друзей поженились. Когда они давали клятву, он рассмеялся оттого, что нужно быть верным. Упс», — Shakespurious

«Моя школьная подруга вышла замуж за 26-летнего морского пехотинца, с которым встречалась год. Ситуация, в которой человек старше 25 лет ждет совершеннолетия второго, чтобы жениться, закончится плохо», — Bdthebrave

через GIFER

«У жениха третья по счету свадьба. В том же месте, даже та же самая машина, на которой они покинули место венчания. Плохой знак», — Paintedfingertips

«Раньше (еще до пандемии COVID-19) я работал на свадьбах. После одной из церемоний я заметил, как жених хлопнул по заднице одну из подружек невесты в коридоре. Она засмеялась и с улыбкой сказала: „О, Джереми, ты никогда не изменишься!“» — ChillyWillie03

«Они тайно поженились в местной ратуше назло отцу девушки, который противился их отношениям. Это произошло сразу после окончания школы, и они развелись, когда я учился на втором курсе колледжа», — SingleFunction55

через GIFER

«Церемонию отложили из‑за того, что молодожены уговаривали его маму приехать на свадьбу, а она не хотела их брака. Было очевидно, что накануне будущие муж и жена сильно подрались. Это видел их сосед, который тоже не приехал. По его словам, вечером он увидел достаточно, чтобы понять: им не стоит даже встречаться, не говоря о женитьбе», — CoolHandRK1

«У меня на работе был старый босс в разводе. Однажды он сказал мне: „Я должен был понять, что этот брак ненадолго, когда я убежал с церемонии, чтобы покурить травку с моими приятелями на парковке. Это был единственный счастливый момент в день свадьбы“», — BigMax.

«Самая красивая свадьба, на которой я когда‑либо был, закончилась разводом. Венчание проходило на месте захоронения папы жениха, и он плакал, давая клятвы. Как позже выяснилось, жених изменял ей на протяжении нескольких месяцев, а после они развелись. Как это ужасно — жениться на той, кому изменяешь, практически на могиле отца», — Total-Willow5165

«Свадьба моей тети. Пастор: „Повторяйте за мной. Клянусь любить тебя в горе и в радости, в богатстве и в бедности…“ Невеста: „В богатстве и богатстве“. Да, брак был недолгим», — ItsAlecito

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