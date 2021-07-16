«Откроем лето?»: в Петербурге появилась альтернативная реклама вакцинации

В Петербурге появилась альтернативная реклама вакцинации. На ней надпись «Надоело убивать? Привейся!» заменена на более дружелюбную «Откроем лето?». Об этом «Афише Daily» сообщило агентство Doing Great Agency, разместившее новые постеры.
Постеры состоят из двух элементов: рисунков пустых кафе, клуба, бассейна и изображений этих же локаций, но заполненных людьми. Прохожие видят разные элементы плакатов в зависимости от угла зрения благодаря стереоэффекту.
«Идея создания новой версии рекламы возникла, когда я поняла, что каждый день встречаю в городе официальную рекламу вакцинации — „Надоело убивать? Привейся!“ — и испытываю боль и стыд, ведь речь идет о полезном деле, но коммуникация грубая и отталкивающая. Нам с коллегами захотелось показать свой вариант рассказа о пользе вакцинации, яркий, заботливый и этичный», — сказала проектный директор Doing Great Agency Анна Черток.