«Откроем лето?»: в Петербурге появилась альтернативная реклама вакцинации

В Петербурге появилась альтернативная реклама вакцинации. На ней надпись «Надоело убивать? Привейся!» заменена на более дружелюбную «Откроем лето?». Об этом «Афише Daily» сообщило агентство Doing Great Agency, разместившее новые постеры.

Постеры состоят из двух элементов: рисунков пустых кафе, клуба, бассейна и изображений этих же локаций, но заполненных людьми. Прохожие видят разные элементы плакатов в зависимости от угла зрения благодаря стереоэффекту.