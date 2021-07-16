В Петербурге активисты пытаются пристроить 48 кроликов после экспериментов в НИИ

В Петербурге группа волонтеров «Рута» пытается пристроить 48 кроликов, которые участвовали в испытании витаминов в местном НИИ. Название учреждения не называется, чтобы обезопасить сотрудников, сообщает «Бумага».
«Обычно после этого их убивают, но эти могут найти спасение, если мы им поможем», — сказано в одном из постов.
Все кролики — четырехмесячные самцы, не кастрированы. На содержание одного питомца, по подсчетам активистов, будет уходить примерно 7000 рублей в месяц. Все желающие могут обратиться к волонтерам за контактами клиник, где находятся животные.
«Кролики породы белый великан, достаточно крупные. Таким нужен свободный выгул по вашей квартире (кролики прекрасно ходят в лоток). Всем кроликам требуется компания сородича, поэтому в идеале брать по 2 особи. Если вы решитесь на одного, то вам нужно будет уделять кролику много внимания», — уточняется в посте.
Активисты добавили, что на спасение животных есть всего одна неделя. Фотографий кроликов нет.