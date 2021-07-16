В Петербурге активисты пытаются пристроить 48 кроликов после экспериментов в НИИ

В Петербурге группа волонтеров «Рута» пытается пристроить 48 кроликов, которые участвовали в испытании витаминов в местном НИИ. Название учреждения не называется, чтобы обезопасить сотрудников, сообщает «Бумага».

«Обычно после этого их убивают, но эти могут найти спасение, если мы им поможем», — сказано в одном из постов.

Все кролики — четырехмесячные самцы, не кастрированы. На содержание одного питомца, по подсчетам активистов, будет уходить примерно 7000 рублей в месяц. Все желающие могут обратиться к волонтерам за контактами клиник, где находятся животные.