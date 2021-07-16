перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Garage Screen пройдет концерт кооператива «Техно-Поэзия» по мотивам водевиля «Апокалипсису быть!» 18:43
Kedr Livanskiy выпустила саундтрек к фильму «Джетлаг» 18:38
Пресс-материалы Iron Maiden выпустили новый трек и анимационный клип «The Writing on the Wall»
Iron Maiden выпустили новый трек и анимационный клип «The Writing on the Wall» 18:24
«Верните мне привилегии»: москвичи шутят об отмене QR-кодов и обвиняют мэра в непоследовательности 17:39
Сайт правозащитной организации «Команда 29» заблокирован в России 16:33
Евгений Ройзман продаст картину примитивиста, чтобы оплатить штрафы за митинги 16:24
Российские паспорта начнут оформлять в два раза быстрее 16:18
Беременная персона и диско-шар: в конце года в гаджетах и соцсетях появятся новые эмодзи
Беременная персона и диско-шар: в конце года в гаджетах и соцсетях появятся новые эмодзи 15:57
«Расследований меньше не станет»: команда «Проекта» сообщила, что продолжит работу 15:02
Пропавший под Томском Ан-28 нашли спасатели. Все пассажиры выжили Обновлено в 14:48
В Петербурге задержали автора баннера с убитыми в России активистами 14:45
«„Отряд самоубийц“ сносит башку»: за что критики хвалят перезапуск вселенной про суперзлодеев 14:31
Уиллоу Смит выпустила инди-поп-альбом «Lately I Feel Everything» 13:52
PxFuel Власти Москвы и Подмосковья отменили систему QR-кодов для посещения кафе и ресторанов
Власти Москвы и Подмосковья отменили систему QR-кодов для посещения кафе и ресторанов 13:43
Самая крупная ставка и тренд на автоголы: «Фонбет» подвел итоги Евро-2020 13:16
На Алтае задержали журналиста «Проекта» Петра Маняхина. Накануне издание признали нежелательным 12:50
«Яндекс» представил прототип технологии, которая автоматически делает закадровый перевод видео 12:30
В Грузии полиция пришла с обыском в дома организаторов гомофобных акций 12:10
В России выявили 25 704 новых случая COVID-19. Четвертый день подряд фиксируется рекорд смертности 11:29
Пресс-служба WhatsApp WhatsApp позволит обмениваться сообщениями без включенного смартфона
WhatsApp позволит обмениваться сообщениями без включенного смартфона 11:06
Отключить рекламу

В Garage Screen пройдет концерт кооператива «Техно-Поэзия» по мотивам водевиля «Апокалипсису быть!»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:43

20 июля в летнем кинотеатре музея «Гараж» пройдет концерт кооператива «Техно-Поэзия» по мотивам водевиля «Апокалипсису быть!». Об этом «Афише Daily» рассказали представители Garage Screen.

На концерте артисты исполнят композиции, отсылающие к проблемам современности: самоизоляции, нарастающей прекарности, экономике затраченного усилия, политической апатии и пробуксовке будущего.

Кооператив предложит парадоксальные и спекулятивные ответы на разные вопрос сегодняшнего дня. В своем выступлении «Техно-Поэзия» будет использовать «освободительные практики голоса, танца и письма».

Концерт будет непосредственно связан с выставкой «Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена». Именно в рамках этой экспозиции можно увидеть водевиль «Апокалипсису быть!».

По словам организаторов, «Техно-Поэзия» «будет отвечать вызовам ковидной реальности и предложит альтернативные формы телесного соприсутствия и разделения аффективного и чувственного опыта».

Кроме того, гости концерта смогут услышать песни из будущего альбома кооператива под названием «Трудно» и примут участие в расслабляющих практиках, а также тренингах коллективных действий.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Пороховой коктейль
Карен Гиллан в роли киллера угощает головорезов свинцом
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить