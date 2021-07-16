В Garage Screen пройдет концерт кооператива «Техно-Поэзия» по мотивам водевиля «Апокалипсису быть!»

20 июля в летнем кинотеатре музея «Гараж» пройдет концерт кооператива «Техно-Поэзия» по мотивам водевиля «Апокалипсису быть!». Об этом «Афише Daily» рассказали представители Garage Screen.

На концерте артисты исполнят композиции, отсылающие к проблемам современности: самоизоляции, нарастающей прекарности, экономике затраченного усилия, политической апатии и пробуксовке будущего.

Кооператив предложит парадоксальные и спекулятивные ответы на разные вопрос сегодняшнего дня. В своем выступлении «Техно-Поэзия» будет использовать «освободительные практики голоса, танца и письма».

Концерт будет непосредственно связан с выставкой «Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена». Именно в рамках этой экспозиции можно увидеть водевиль «Апокалипсису быть!».

По словам организаторов, «Техно-Поэзия» «будет отвечать вызовам ковидной реальности и предложит альтернативные формы телесного соприсутствия и разделения аффективного и чувственного опыта».

Кроме того, гости концерта смогут услышать песни из будущего альбома кооператива под названием «Трудно» и примут участие в расслабляющих практиках, а также тренингах коллективных действий.