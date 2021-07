Автор романа «На игле» Ирвин Уэлш поделился своим плейлистом в «СберЗвуке»

Шотландский писатель и автор романа «На игле» Ирвин Уэлш сделал плейлист для аудиосервиса «СберЗвук». Он приурочен к эксклюзивной премьере на Okko фильма «Культовые тусовщики», сценаристом которого стал сам Уэлш, сообщила пресс-служба «СберЗвука».

Плейлист представляет собой экскурсию по наследию лейбла Creation Records. В нем звучат хиты Primal Scream из «Screamadelica» — одного из лучших альбомов в истории рок-музыки последних 50 лет. Также в список вошли треки групп The Boo Radleys и Oasis, дебютный сингл Бернарда Батлера «Stay», а также песни The Jesus and Mary Chain.

Ознакомиться со всем плейлистом можно на сайте сервиса «СберЗвук».

Сбербанк запустил «СберЗвук» в сентябре 2020 года. В основе сервиса — стриминговая платформа Zvooq, которую Сбербанк купил и переименовал.

13 июля на платформе появился новый раздел, в котором собраны записи концертов и живых выступлений на радио. В каталоге 4000 лайвов от российских и зарубежных звезд — Мадонны, Дэвида Боуи, The Doors, RHCP, AC/DC, «Короля и Шута», «Би-2» и многих других.