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Iron Maiden выпустили новый трек и анимационный клип «The Writing on the Wall»

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:24

Легендарная хеви-метал-группа Iron Maiden вернулась после шестилетнего перерыва. Она выпустила трек «The Writing on the Wall» и презентовала анимационный клип на него.

Песню спродюсировали Кевин Ширли и басист группы Стив Харрис, а написали гитарист группы Адриан Смит и солист Брюс Дикинсон. Последний даже придумал концепт для клипа и обратился с ним к давним фанатам группы, бывшим режиссерам Pixar Марку Эндрюсу и Эндрю Гордону. На их счету такие мультфильмы, как «Суперсемейка», «Рататуй», «Корпорация монстров», «В поисках Немо» и другие. Еще одним партнером при работе над клипом стала анимационная студия из Лондона Blinkink.

По словам режиссера Blinkink Никоса Ливси, они быстро нашли специалистов, которые хотели поработать над видео для Iron Maiden. Это было более 60 человек из 13 стран — от Бразилии и Румынии до Франции и США.

«Я бы сказал, что их любовь, страсть и преданность к группе чувствуются в каждом кадре. Для меня и продюсеров работать с такими талантами было настоящим удовольствием», — рассказал он.

Iron Maiden — британская хеви-метал-группа, основанная бас-гитаристом Стивом Харрисом в 1975 году. Под его руководством коллектив прошел путь от выступлений в лондонских пабах до мировых турне.

Iron Maiden продали более 100 млн копий альбомов по всему миру, получив в 2002 году премию Ivor Novello Awards за международные достижения.

В 2020 году у группы были запланированы выступления в Москве и Петербурге, но их пришлось отменить из‑за карантина в условиях пандемии COVID-19.

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