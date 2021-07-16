Российские паспорта начнут оформлять в два раза быстрее

С 1 июля 2022 года российские паспорта будут оформлять не более чем за пять рабочих дней. Срок не будет зависеть от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания. Об этом сообщается в постановлении правительства.

Сейчас процесс оформления паспортов занимает 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней — в других случаях.

Еще одно нововведение вступило в силу сразу, как постановление опубликовали. Теперь получить паспорт 14-летним, а также поменять документ на новый в 20 и 45 лет можно в течение 90 дней после дня рождения.

До этого паспорт становился недействительным в день рождения и новый нужно было оформить в течение 30 дней. На получение документа уходило от 10 до 30 дней, и на это время россиянам выдавали временное удостоверение личности. Однако с таким документом нельзя было взять кредит в банке или зарегистрироваться на портале «Госуслуг».