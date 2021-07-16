Беременная персона и диско-шар: в конце года в гаджетах и соцсетях появятся новые эмодзи

Эмодзи должны пройти отбор, и только после этого их добавят в стандарт Unicode 14.0 и Emoji 14.0. Финалистов объявят в сентябре. Emojipedia отмечает, что в предыдущие годы большинство кандидатов попали в итоговый список.

В конце 2021 — начале 2022 года гаджеты и крупные соцсети получат новые эмодзи. Emojipedia опубликовала их предварительный список.

В предложенный набор вошли улыбающееся лицо, прикушенная губа, различные варианты жестов рук, тролль, диско-шар, разряженная батарея, костыль, рентген, гнездо и многое другое. Также в новый стандарт, возможно, попадут эмодзи с беременными персонами (речь идет о трансгендерных и небинарных людях).

Среди новинок также — эмодзи-коралл, который пригодится для обсуждения изменения климата, учитывая, как повышение температуры влияет на коралловые рифы. Есть еще рука со соединенными указательными и большими пальцами — жест «сердце», популярный среди поклонников K-pop.