«Расследований меньше не станет»: команда «Проекта» сообщила, что продолжит работу

Коллектив «Проекта» продолжит работу. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

Журналисты отметили, что зарегистрированная в США компания Project Media, Inc. находится в стадии ликвидации и больше не имеет финансовых связей с авторами, работающими в России.

В какой форме команда «Проекта» продолжит работу, журналисты объявят в ближайшее время. Они обещают, что «расследований меньше не станет».

Накануне Генпрокуратура признала американскую неправительственную организацию Project Media, Inc., которая издает «Проект», нежелательной. Пятерых журналистов издания, включая его главреда, включили в список иностранных агентов.

Российское издание «Проект» создано в 2018 году журналистом Романом Баданиным. Оно специализируется на расследовательской журналистике — в нем выходили материалы о коррупции среди высших российских чиновников и крупного бизнеса. Расследования издания были посвящены, к примеру, недвижимости второй жены Рамзана Кадырова, Владимиру Путину и его окружению, а также сносу детского лагеря под Геленджиком ради строительства «путинского дворца».

«Проект медиа» стал 41-й организацией, признанной нежелательной, и первым СМИ с таким статусом. Нежелательным организациям в России запрещена любая деятельность, а за сотрудничество с ними гражданам грозит уголовная ответственность.