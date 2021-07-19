«Билайн» представил трекер для собак и приложение с курсами по воспитанию питомцев

«Билайн» представил новые продукты, которые помогут владельцам домашних животных заботиться о своих питомцах. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

В линейку вошли трекер для собак и приложение с курсами по воспитанию четвероногих друзей. Вместе с трекером Geozon Pet Radar с поддержкой 4G в комплекте идет год связи для работы GPS-модуля по тарифному плану «Для умных вещей». За счет широкого покрытия 4G от Билайн в Москве, хозяин собаки сможет определить при необходимости местоположения питомца с высокой точностью.

Трекер позволит владельцу собаки наблюдать за перемещением животного в прямом эфире через мобильное приложение Geozon Care. А с помощью аудимониторинга можно будет слушать, что происходит с питомцем и при необходимости прийти на помощь.

Если собака вдруг потеряется, сервис поможет отследить ее местоположение. Тот, кто случайно найдет животное, сможет связаться с хозяином с помощью кнопки SOS на устройстве.

Стоимость трекера вместе с годом связи — 4990 рублей. Приобрести его можно в офисах «Билайна» в Москве и Московской области или на сайте компании.

Кроме того, «Билайн» разработал собственное приложение Petset. С ним владельцы кошек и собак смогут лучше понимать своих питомцев и интереснее проводить с ними время.

В приложении можно пройти курсы по воспитанию, почитать информацию о здоровье животного, а также получить онлайн консультацию у кинолога и ветеринара. Также в скором времени там можно будет купить страховку для питомцев от болезней и травм.

Скачать Petset уже можно в App Store и Google Play.