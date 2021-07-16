В Петербурге задержали автора баннера с убитыми в России активистами

Вечером 15 июля в Невском районе Петербурга задержали 31-летнего уроженца Ижевска. Предположительно, именно он вывесил баннер в Пушкарском саду с изображением убитых в России активистов, сообщает «Фонтанка».

Мужчину доставили в отдел полиции для допроса, там с него взяли объяснительную и отпустили. В ближайшее время материалы дела передадут в комитет по законности и правопорядку, поскольку в действиях подозреваемого разглядели нарушение статьи 37.1 закона Петербурга (самовольное нанесение надписей и рисунков, вывешивание и распространение иных информационных материалов).

Наказание по этой статье предусматривает штраф от 3000 до 5000 рублей.

В ночь с 14 на 15 июля в Пушкарском саду Петербурга появился баннер с изображением убитых в России журналистов, политиков и правозащитников. Он провисел на трансформаторной будке менее четырех часов.

На растяжке были нарисованы адвокат-антифашист Станислав Маркелов, журналистки «Новой газеты» Анна Политковская и Анастасия Бабурова, политик Борис Немцов и правозащитница Наталья Эстемирова. Рядом с портретами написано: «Герои дней минувших».