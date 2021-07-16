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В Грузии полиция пришла с обыском в дома организаторов гомофобных акций

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:10

Грузинская полиция пришла с обыском в дома организаторов акции против проведения «Марша достоинства» в Тбилиси. Об этом сообщил телеканал «Рустави-2», позже информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел Грузии.

Следственные действия проходят в домах лидера общественного движения «Нравственность» Гурама Палавандишвили, главы движения «Альтернативная Грузия» Константина Моргошии и основателя канала «Альт-Инфо» Зураба Махарадзе.

Присутствовал ли Палавандишвили при обыске, неизвестно. По данным СМИ, его личный автомобиль находился во дворе дома. Махарадзе после обыска был доставлен в отделение полиции.

Вечером 5 июля на проспекте Руставели в центре Тбилиси должна была пройти акция под лозунгом «Выходи за солидарность». Еще до начала гей-парада к месту встречи активистов пришли сотни представителей националистических групп и противников ЛГБТ-сообщества.

Собравшиеся на проспекте люди закидали бутылками и камнями людей, которые планировали освещать акцию, обвиняя их в пропаганде гомосексуализма. От действий радикалов пострадали более 50 сотрудников СМИ, включая операторов, журналистов и фотографов.

Жестоко избитого в офисе организации «Позор» оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкараву 11 июля утром обнаружили мертвым. В Тбилиси после того, как стало известно о смерти оператора, прошла масштабная акция протеста — журналисты оппозиционных СМИ требовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и обвинили его в покровительстве экстремистским группировкам и неспособности защитить права граждан, меньшинств и журналистов.

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