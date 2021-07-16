WhatsApp позволит обмениваться сообщениями без включенного смартфона

WhatsApp запустил бета-тестирование функции, которая позволит использовать приложение даже при выключенном смартфоне. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас для получения и отправки сообщений в ПК и веб-версии WhatsApp необходимо, чтобы телефон, привязанный к аккаунту, был заряжен и подключен к интернету.

Новая функция позволит использовать мессенджер на четырех дополнительных устройствах — таких как ПК или планшеты — независимо от того, заряжена ли батарея на смартфоне. Каждый девайс будет подключаться к WhatsApp независимо, используя сквозное шифрование. Контакты, архивы чатов, помеченные сообщения и другие данные будут синхронизированы.

Пока использовать WhatsApp на нескольких независимых устройствах сможет только небольшая группа пользователей. Прежде чем внедрить эту возможность для всех, компания собирается улучшить производительность приложения и добавить в него несколько новых функций. Когда это произойдет, не уточняется.

Возможность работать сразу на нескольких независимых устройствах уже есть у ряда конкурентов WhatsApp — к примеру, мессенджеров Telegram и Signal, которые требуют телефон для регистрации, но не для обмена сообщениями.