«Ночлежка» построит загородный приют в Ленобласти. В его дворе разобьют сад с фруктовыми деревьями

Благотворительная организация «Ночлежка» начинает строить в Ленобласти приют для пожилых и людей с инвалидностью. Об этом рассказал в фейсбуке глава организации Григорий Свердлин.

Загородный дом будет рассчитан на 15 человек — по 2–4 человека в комнате. Здание оборудуют всем необходимым для людей с инвалидностью, а во дворе разобьют сад с фруктовыми деревьями и цветами, поставят скамейки и, возможно, обустроят пруд.

Работы планируют закончить примерно за год. Новый приют поможет разгрузить отделение «Ночлежки» на Боровой улице. По словам Свердлина, 15 из 52 мест там обычно занимают именно пожилые и люди с инвалидностью.

Таким постояльцам, отмечает благотворитель, тяжело жить в городе — «на травке не посидишь, птичек и цветы не поразглядываешь, ехать далеко в парк им тяжело». Поэтому в организации давно мечтали обустроить приют для пожилых за городом.

На освободившихся местах на Боровой за год смогут получить помощь около 45 человек: средний срок проживания трудоспособных бездомных в приюте — 4 месяца, говорит Свердлин.

Благотворительная организация «Ночлежка» основана в Петербурге в 1990 году. Она помогает с жильем, едой, работой и документами людям без дома и регистрации. В организации работают семь десятков сотрудников и сотни волонтеров. В июле 2020 года «Ночлежка» открыла консультационную службу в Москве.