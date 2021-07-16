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Иностранные компании попросили мэрию Москвы дать QR-коды вакцинированным за границей

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:58

Ассоциация европейского бизнеса обратилась в мэрию Москвы с просьбой обеспечить QR-кодами привитых от коронавируса вакцинами, признанными ВОЗ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу ассоциации Тадзио Шиллинга.

Он отметил, что страны пока не выработали единый подход к сертификации вакцинации от COVID-19, поэтому «вопрос признания тех или иных сертификатов в различных странах вызывает определенные трудности» для бизнеса.

«Мы считаем, что тем, кто привился от COVID-19 за пределами России любой из российских вакцин, поставляемых за рубеж, или препаратом, признанным ВОЗ, можно было бы дать возможность подтвердить вакцинацию и получить QR-код на основании документа, который они получили в стране вакцинации», — заявил Шиллинг.

По его словам, проблема в основном связана с передачей данных о вакцинации иностранцев в частных медицинских организациях либо в прививочных пунктах в торговых центрах.

Однако трудности с получением QR-кодов испытывают не только сотрудники иностранных компаний, но и россияне, вакцинированные отечественными препаратами за границей.

На данный момент в столичной мэрии не ответили на обращение организации.

Американская торговая палата готовит аналогичное обращение в правительство России, рассказал ее глава Алексис Родзянко. Он утверждает, что некоторые представители бизнеса из США, которые прошли вакцинацию в России, столкнулись с проблемами при регистрации на «Госуслугах», где требуется СНИЛС. По этому поводу организация обращалась в Минздрав РФ, но там заявили, что не занимаются этим вопросом.

С 28 июня в рестораны и кафе Москвы могут попасть только вакцинированные или переболевшие COVID-19. Состояние здоровья необходимо подтверждать специальным QR-кодом. Те, у кого нет кода, могут находиться лишь на летних верандах кафе.

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