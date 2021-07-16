Егор Крид выпустил альбом «Pussy Boy»

На пластинку попали 10 треков, в том числе уже вышедшие «Телефон » и «Автомат» с Гуфом на фите, а также сингл «Здравствуйте» , записанный вместе с OG Buda. Вот что сам Крид рассказывал о создании этой песни и альбома:

«Я заехал на студию к Грише (OG Buda). Мы говорили о разных вещах и параллельно слушали биточки. У меня лежал крутой дрилл-бит от Палагина, который нас зацепил. Мы решили фристайлом по строчке накидать демо, через час трек был полностью готов. Вот так и родилась идея записать весь рэп-альбом „Pussy Boy“ фристайлом по строчке. В общем, всем „Здравствуйте“».

До этого релиза Крид уже работал с рэперами, в том числе с Loc-Dog, ЛСП, HammAli & Navai, Тимати и австралийским музыкантом Masked Wolf. С последним исполнитель записал ремикс трека «Astronaut in the Ocean» — он написал для него рэп-куплеты на русском и английском языках.

В честь выхода «Pussy Boy» Егор Крид решил пообщаться с поклонниками в мессенджере VK. Пользователи получат голосовые сообщения от артиста: он расскажет, как записывал свои песни, и поделится несколькими эксклюзивными историями. Сообщения будут рассылаться в течение недели, до 23 июля, — для этого нужно прослушать треки с альбома.

«Pussy Boy» — четвертая студийная пластинка в дискографии Крида и его второй альбом после ухода из Black Star, записанный на лейбле Warner Music Russia. В его создании, помимо OG Buda и Гуфа, приняли участие Mayot, Blago White и Soda Luv. Предыдущий альбом артиста «58» вышел в 2020 году.