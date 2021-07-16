перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России выявили 25 704 новых случая COVID-19. Четвертый день подряд фиксируется рекорд смертности 11:29
Пресс-служба WhatsApp WhatsApp позволит обмениваться сообщениями без включенного смартфона
WhatsApp позволит обмениваться сообщениями без включенного смартфона 11:06
Власти ФРГ сообщили о 1300 пропавших без вести из‑за наводнения. Жертвами стихии стали 80 человек 10:55
«Ночлежка» построит загородный приют в Ленобласти. В его дворе разобьют сад с фруктовыми деревьями 10:02
Иностранные компании попросили мэрию Москвы дать QR-коды вакцинированным за границей 9:58
Егор Крид выпустил альбом «Pussy Boy» 9:02
antoniobanderasoficial/Instagram Антонио Бандерас снимется в фильме «Индиана Джонс-5»
Антонио Бандерас снимется в фильме «Индиана Джонс-5» 1:50
В Нидерландах умер журналист Питер де Врис. На прошлой неделе в него выстрелили возле телестудии 1:15
Леонардо Ди Каприо намерен помочь в тушении лесов Якутии. Несмотря на просьбу властей не вмешиваться 0:10
Microsoft вернула Скрепыша. Эмодзи в виде скрепки теперь будет объемный и анимированный Вчера в 23:11
Роберт Дауни-младший снимется в экранизации романа Вьет Тхань Нгуена «Сочувствующий» Вчера в 23:06
ВОЗ рекомендовала не ограничивать путешествия для людей без прививок от COVID-19 Вчера в 22:11
Stephane Cardinale — Corbis/Getty Images Актеры «Французского вестника» стали мемом. Во всем виноваты их наряды на Каннском фестивале
Актеры «Французского вестника» стали мемом. Во всем виноваты их наряды на Каннском фестивале Вчера в 21:50
Охрана «Севкабель-порта» выгнала с территории двух мужчин за то, что они обнимались Вчера в 21:00
Умер Петр Мамонов, «Проект» признали нежелательной организацией и другие новости дня Вчера в 20:54 Дайджест
Ив Тюмор неожиданно выпустил новый мини-альбом — «The Asymptotical World» Вчера в 20:44
В Германии ливни привели к наводнению. Из‑за него погибли уже более 40 человек Вчера в 20:10
Расследование: IKEA использует незаконно вырубленный в России лес. Поставляет дерево депутат Бакуров Вчера в 19:50
Борис Кутенков/Facebook Умерла поэтесса Людмила Вязмитинова. Ее коллега признался, что ходил к ней с симптомами ковида
Умерла поэтесса Людмила Вязмитинова. Ее коллега признался, что ходил к ней с симптомами ковида Вчера в 19:21
Минюст внес Институт права и публичной политики* в список НКО-иноагентов Вчера в 19:14
Отключить рекламу

Егор Крид выпустил альбом «Pussy Boy»

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:02

Егор Крид выпустил свой четвертый студийный альбом «Pussy Boy». Послушать его можно в Spotify, Apple Music, «ВКонтакте» и «Яндекс.Музыке».

На пластинку попали 10 треков, в том числе уже вышедшие «Телефон» и «Автомат» с Гуфом на фите, а также сингл «Здравствуйте», записанный вместе с OG Buda. Вот что сам Крид рассказывал о создании этой песни и альбома:

«Я заехал на студию к Грише (OG Buda). Мы говорили о разных вещах и параллельно слушали биточки. У меня лежал крутой дрилл-бит от Палагина, который нас зацепил. Мы решили фристайлом по строчке накидать демо, через час трек был полностью готов. Вот так и родилась идея записать весь рэп-альбом „Pussy Boy“ фристайлом по строчке. В общем, всем „Здравствуйте“».

До этого релиза Крид уже работал с рэперами, в том числе с Loc-Dog, ЛСП, HammAli & Navai, Тимати и австралийским музыкантом Masked Wolf. С последним исполнитель записал ремикс трека «Astronaut in the Ocean» — он написал для него рэп-куплеты на русском и английском языках.

В честь выхода «Pussy Boy» Егор Крид решил пообщаться с поклонниками в мессенджере VK. Пользователи получат голосовые сообщения от артиста: он расскажет, как записывал свои песни, и поделится несколькими эксклюзивными историями. Сообщения будут рассылаться в течение недели, до 23 июля, — для этого нужно прослушать треки с альбома.

«Pussy Boy» — четвертая студийная пластинка в дискографии Крида и его второй альбом после ухода из Black Star, записанный на лейбле Warner Music Russia. В его создании, помимо OG Buda и Гуфа, приняли участие Mayot, Blago White и Soda Luv. Предыдущий альбом артиста «58» вышел в 2020 году.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Люди
Крид
Гуф
Тимати
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить