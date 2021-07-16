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В Нидерландах умер журналист Питер де Врис. На прошлой неделе в него выстрелили возле телестудии

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:15

Известный голландский журналист Питер де Врис скончался в Амстердаме в возрасте 64 лет. Причиной его смерти стали травмы, полученные в ходе покушения на прошлой неделе. Об этом сообщило издание RTL Boulevard.

6 июля в репортера, который на протяжении многих лет занимался расследовательской журналистикой, выстрелили по меньшей мере пять раз. Нападение произошло на улице Ланге Лейдседварстраат, недалеко от автомобиля де Вриса.

Журналист завершил участие в телепередаче и вышел из студии. В этот момент неизвестный человек открыл по нему стрельбу. Де Врис был ранен в голову с близкого расстояния и оперативно госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Питер боролся до конца, но не смог выиграть битву. В окружении тех, кто любит его, он скончался. Питер жил верой в то, что, стоя на коленях, нельзя быть свободным. Мы безмерно гордимся им и в то же время безутешны», — заявили близкие де Вриса.

Питер де Врис был известен как автор множества разоблачительных материалов. Он неоднократно писал о преступном мире и не раз сталкивался с угрозами со стороны криминальных авторитетов. В течение какого‑то времени его охраняла полиция.

Журналист не только выпускал громкие расследования, но и выступал советником свидетелей в суде. В 2019 году при его содействии пожизненный срок получил Виллен Холлеедер. В последнее время де Врис также участвовал в процессе о преступлениях наркобарона Ридуана Таги.

Таги, как считают некоторые источники, может быть связан с покушением на де Вриса. В СМИ появилась информация о предполагаемой связи его и двух подозреваемых в убийстве — 35-летнего гражданина Польши и 21-летнего жителя Роттердама.

«Влияние Питера остается сильнее любого акта ненависти. Его жизни была еще далека от завершения, и мы не может об этом забыть. Мы продолжим свободно говорить о заблуждениях и несправедливостях в обществе, как он это делал всю свою жизнь», — сказали представители медиакомпаний RTL Nederland и Freamantle Nederland, работавшие с де Врисом.

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