Microsoft вернула Скрепыша. Эмодзи в виде скрепки теперь будет объемный и анимированный

Компания Microsoft планирует вернуть легендарного назойливого Скрепыша из ранних версий Office 365. Эмодзи станет объемным и анимированным, пишет The Verge. Изначально корпорация опубликовала в твиттере пост с изображением обновленного эмодзи со словами: «Если это наберет 20 тысяч лайков, мы заменим смайлик со скрепкой в ​​Microsoft 365 на Скрепыша».

За сутки под твитом набралось уже 152,6 тыс. лайков. В честь этого Microsoft анонсировал обновление еще около 1800 эмодзи в своих продуктах.