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Microsoft вернула Скрепыша. Эмодзи в виде скрепки теперь будет объемный и анимированный

Виктория Шанина
Вчера в 23:11

Компания Microsoft планирует вернуть легендарного назойливого Скрепыша из ранних версий Office 365. Эмодзи станет объемным и анимированным, пишет The Verge.

Изначально корпорация опубликовала в твиттере пост с изображением обновленного эмодзи со словами: «Если это наберет 20 тысяч лайков, мы заменим смайлик со скрепкой в ​​Microsoft 365 на Скрепыша».

За сутки под твитом набралось уже 152,6 тыс. лайков. В честь этого Microsoft анонсировал обновление еще около 1800 эмодзи в своих продуктах.

Пользователи твиттера остались в восторге, теперь в комментариях много предложений по возрождению старых эмодзи-легенд:

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