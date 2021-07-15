Microsoft вернула Скрепыша. Эмодзи в виде скрепки теперь будет объемный и анимированный

Компания Microsoft планирует вернуть легендарного назойливого Скрепыша из ранних версий Office 365. Эмодзи станет объемным и анимированным, пишет The Verge.
Изначально корпорация опубликовала в твиттере пост с изображением обновленного эмодзи со словами: «Если это наберет 20 тысяч лайков, мы заменим смайлик со скрепкой в Microsoft 365 на Скрепыша».
За сутки под твитом набралось уже 152,6 тыс. лайков. В честь этого Microsoft анонсировал обновление еще около 1800 эмодзи в своих продуктах.
Пользователи твиттера остались в восторге, теперь в комментариях много предложений по возрождению старых эмодзи-легенд: