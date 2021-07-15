Роберт Дауни-младший снимется в экранизации романа Вьет Тхань Нгуена «Сочувствующий»

Роберт Дауни-младший снимется в экранизации романа «Сочувствующий» писателя Вьет Тхань Нгуена, удостоенного Пулитцеровской премии. Об этом сообщил Deadline.

Роль в проекте, который разрабатывает студия A24 для HBO, станет для Дауни-младшего дебютом в телесериальном производстве. В шоу актеру предстоит сыграть в паре с актером вьетнамского происхождения, которого сейчас ищут по всему миру.

Последнему достанется центральная роль в сериале. Проект расскажет историю шпиона-коммуниста, наполовину француза и наполовину вьетнамца, которому в финале войны во Вьетнаме приходится уехать в США.

Роман Тхань Нгуйена, как отмечали критики, является «захватывающим исследованием идентичности и Америки», а также увлекательной историей любви и дружбы. Книгу оценивают как новую классику военной литературы и сравнивают с работами Оруэлла и Кафки.

Шоураннером сериала выступит автор «Олдбоя» Пак Чхаг Ук. Также над экранизацией будет работать режиссер Дон Маккеллар. Среди продюсеров шоу — сам Дауни-младший, а также Сьюзан Дауни, Аманда Баррелл, Ким Ли и Нив Фичман.

«Сочувствующий» вышел в 2015-м и был признан бестселлером года журналом The New York Times. Книга рассказывает о человеке, который во время войны во Вьетнаме был двойным агентом, сочувствующим обеим сторонам конфликта. Впоследствии он стал политзаключенным в США.

В марте 2021 года вышло продолжение романа — «The Committed» («Преданный»). Действие книги происходит в 1982 году в Париже — именно туда со своим братом прибывает главный герой, чтобы преодолеть свое прошлое.

На русском языке «Сочувствующий» вышел в конце 2018 года. По этому случаю литературный критик Егор Михайлов поговорил с Тхань Нгуеном о безымянном рассказчике, сочувствии к Трампу и Селину и об идеальном саундтреке к роману.