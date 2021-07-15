перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Леонардо Ди Каприо намерен помочь в тушении лесов Якутии. Несмотря на просьбу властей не вмешиваться 0:10
Microsoft вернула Скрепыша. Эмодзи в виде скрепки теперь будет объемный и анимированный Вчера в 23:11
Роберт Дауни-младший снимется в экранизации романа Вьет Тхань Нгуена «Сочувствующий» Вчера в 23:06
ВОЗ рекомендовала не ограничивать путешествия для людей без прививок от COVID-19 Вчера в 22:11
Stephane Cardinale — Corbis/Getty Images Актеры «Французского вестника» стали мемом. Во всем виноваты их наряды на Каннском фестивале
Актеры «Французского вестника» стали мемом. Во всем виноваты их наряды на Каннском фестивале Вчера в 21:50
Охрана «Севкабель-порта» выгнала с территории двух мужчин за то, что они обнимались Вчера в 21:00
Умер Петр Мамонов, «Проект» признали нежелательной организацией и другие новости дня Вчера в 20:54 Дайджест
Ив Тюмор неожиданно выпустил новый мини-альбом — «The Asymptotical World» Вчера в 20:44
В Германии ливни привели к наводнению. Из‑за него погибли уже более 40 человек Вчера в 20:10
Расследование: IKEA использует незаконно вырубленный в России лес. Поставляет дерево депутат Бакуров Вчера в 19:50
Борис Кутенков/Facebook Умерла поэтесса Людмила Вязмитинова. Ее коллега признался, что ходил к ней с симптомами ковида
Умерла поэтесса Людмила Вязмитинова. Ее коллега признался, что ходил к ней с симптомами ковида Вчера в 19:21
Минюст внес Институт права и публичной политики* в список НКО-иноагентов Вчера в 19:14
В Амстердаме открыли первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере Вчера в 19:02
«Некрасовка» опубликовала архивы начала XX века. В их числе снимки Есенина, Блока и Пастернака Вчера в 18:29
Марк Цукерберг пообещал платить блогерам за создание контента в фейсбуке и инстаграме Вчера в 18:01
Фестиваль Present Perfect перенесли на следующий год Вчера в 17:37
Кадр из фильма «Остров» Умер музыкант и актер Петр Мамонов
Умер музыкант и актер Петр Мамонов Вчера в 17:28
Издание «Проект» признали нежелательной организацией, а его журналистов — иноагентами Вчера в 17:14
«Безумие Серебренникова с постсоветским магическим реализмом». Критики — о «Петровых в гриппе» Вчера в 17:13
Футболисты ЦСКА в полном составе отказались прививаться от коронавируса Вчера в 17:12
Отключить рекламу

Роберт Дауни-младший снимется в экранизации романа Вьет Тхань Нгуена «Сочувствующий»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:06

Роберт Дауни-младший снимется в экранизации романа «Сочувствующий» писателя Вьет Тхань Нгуена, удостоенного Пулитцеровской премии. Об этом сообщил Deadline.

Роль в проекте, который разрабатывает студия A24 для HBO, станет для Дауни-младшего дебютом в телесериальном производстве. В шоу актеру предстоит сыграть в паре с актером вьетнамского происхождения, которого сейчас ищут по всему миру.

Последнему достанется центральная роль в сериале. Проект расскажет историю шпиона-коммуниста, наполовину француза и наполовину вьетнамца, которому в финале войны во Вьетнаме приходится уехать в США.

Роман Тхань Нгуйена, как отмечали критики, является «захватывающим исследованием идентичности и Америки», а также увлекательной историей любви и дружбы. Книгу оценивают как новую классику военной литературы и сравнивают с работами Оруэлла и Кафки.

Шоураннером сериала выступит автор «Олдбоя» Пак Чхаг Ук. Также над экранизацией будет работать режиссер Дон Маккеллар. Среди продюсеров шоу — сам Дауни-младший, а также Сьюзан Дауни, Аманда Баррелл, Ким Ли и Нив Фичман.

«Сочувствующий» вышел в 2015-м и был признан бестселлером года журналом The New York Times. Книга рассказывает о человеке, который во время войны во Вьетнаме был двойным агентом, сочувствующим обеим сторонам конфликта. Впоследствии он стал политзаключенным в США.

В марте 2021 года вышло продолжение романа — «The Committed» («Преданный»). Действие книги происходит в 1982 году в Париже — именно туда со своим братом прибывает главный герой, чтобы преодолеть свое прошлое.

На русском языке «Сочувствующий» вышел в конце 2018 года. По этому случаю литературный критик Егор Михайлов поговорил с Тхань Нгуеном о безымянном рассказчике, сочувствии к Трампу и Селину и об идеальном саундтреке к роману.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить