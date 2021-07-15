ВОЗ рекомендовала не ограничивать путешествия для людей без прививок от COVID-19

Всемирная организация здоровья рекомендовала не ограничивать путешествия для людей, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом говорится в заявлении комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации.

Эксперты предложили властям государств рассмотреть возможность отмены карантинов по прибытии и обязательного тестирования на COVID-19 для туристов. По мнению организации, справки о вакцинации не должны быть условием для международных поездок.

В ВОЗ такую позицию объяснили ограниченным доступом к вакцинам в мире и отсутствием равного распределения препаратов между странами. Специалисты призвали проявлять «подход, основанный на оценке риска» при введении правил международного сообщения.

Организация посоветовала государствам признать все вакцины от коронавируса, которые эксперты ВОЗ рекомендовали для экстренного применения в борьбе с пандемией. В список одобренных препаратов сейчас входят Sinopharm, Sinovac, Jasnnen, Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Moderna и AstraZeneca (два варианта).

Ранее один из ведущих научных журналов Nature назвал «Спутник V» безопасной и эффективной вакциной. По мнению автора статьи, распространение российского препарата в мире замедлилось из‑за подозрительно быстрой его регистрации.

Опрошенные журналом эксперты считают, что ВОЗ и Европейское медицинское агентство (EMA) до сих пор не могут решить вопрос о регистрации «Спутника V» из‑за опасений по поводу мониторинга побочных эффектов его применения в России.