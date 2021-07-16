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Самая крупная ставка и тренд на автоголы: «Фонбет» подвел итоги Евро-2020

Виктория Шанина
Сегодня в 13:16

Букмекерская компания «Фонбет» ответила на самые популярные вопросы фанатов футбола и подвела итоги чемпионата Европы. Рассказываем, какие ставки и выигрыши стали самыми крупными, а что больше всего удивило представителей компании.

Тренд Евро-2020 — аномальное количество автоголов. Люди стали чаще ставить как на автоголы в целом, так и на первый гол матча в собственные ворота. Самой крупной ставкой стали 25 тыс. рублей, а выигрыш составил 162,5 тыс.

Еще одна отличительная черта последнего чемпионата — незабитые пенальти. Самая крупная ставка в этом сегменте — 20 тыс. рублей, а ее автор получил 111 тыс. Однако особой активности на нереализованные пенальти «Фонбет» не заметил.

Самый большой коэффициент в одиночной ставке был на победу России в турнире — 1200. На событие «Хорватия — Испания: счет 3:3» коэффициент одинаров составил 90, а максимальный выигрыш — 900 000 рублей.

Самый большой выигрыш по ставке на ничью в матче — 4,4 млн рублей. Клиент компании поставил 8000 рублей на одинаковый счет в результате игры Англия — Шотландия с коэффициентом 5,5.

Для сборной Дании турнир начался с тяжелого события — Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча против Финляндии после сердечного приступа. Это не помешало команде пройти дальше, поэтому фанаты начали активно ставить на победу датчан. Самая крупная ставка — 500 тыс. рублей.

Россия не смогла выйти в плей-офф после группового турнира, еще до старта Евро-2020 коэффициент на такой исход был высоким. Ставка 300 тыс. рублей на невыход России из группы принесла клиенту выигрыш в 561 тыс. рублей, а ставка в 200 тыс. на 4-е место в группе принесла 500 тыс.

Победителем чемпионата Европы стала Италия. Сборная обыграла Англию на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и второй раз за 53 года одержала победу на Евро. Основное и дополнительное время финального матча завершилось вничью — 1:1. Тогда арбитр назначил пенальти, в результате решающий гол забил Федерико Бернардески. Команда Италии завершила серию пенальти со счетом 3:2.

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