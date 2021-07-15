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Охрана «Севкабель-порта» выгнала с территории двух мужчин за то, что они обнимались

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:00

Охранники «Севкабель-порта» оскорбили и выгнали с территории двух молодых людей за то, что те обнимались, сидя на набережной. Об этом сообщил в инстаграме один из пострадавших по имени Роман.

Он рассказал, что вместе с другом намеренно отошел в удаленную часть «Севкабель-порта», чтобы «никого не провоцировать». Там мужчины «наслаждались закатом, обнялись, смотрели на воду», когда их отдых прервали сотрудники охраны.

Они, по словам Романа, потребовали, чтобы молодые люди покинули территорию. Свое требование охранники объяснили тем, что на пару пожаловались. Гостей «Севкабель-порта» претензии удивили и обескуражили.

«Кто? Зачем? Мы не шумим, ничего не нарушаем. Сперва я подумал, что они ошиблись, с кем‑то перепутали. Ведь нас никто и не видел толком. Я весело поинтересовался, почему же такое строгое наказание. В этот момент нас окружили и стали угрожать», — поделился Роман.

Молодой человек отметил, что пятеро мужчин, трое из которых носили форму охраны, начали оскорблять его и его друга и желать им смерти. Они, со слов Романа, заявляли, что рядом с «Севкабель-портом» находится безлюдная местность, где можно тихо убить.

«Меня поливали матом. <…> Пришлось уйти. Мне не хочется пересказывать все угрозы, думаю, вы сами догадываетесь об их содержании (они с упоением описывали, что с нами стоит сделать). Никакого физического насилия не было (повезло), нас просто вынудили покинуть территорию, сопроводив до выхода под оскорбительные выкрики», — рассказал Роман.

Он посетовал, что из‑за угроз отобрать телефон не смог записать на видео лица своих обидчиков. Однако Роману удалось записать на аудио часть разговора с охранниками. В ней его просят уехать «с России», которую сотрудник «Севкабель-порта» называет «православной страной».

В администрации «Севкабель-порта» в ответ на жалобу Романа заявили, что он «столкнулся с невежеством и грубостью одного отдельного человека», чьи действия не отражают позицию пространства. С охраной пообещали провести инструктаж.

Позднее «Севкабель-порт» сообщил, что «сотрудники охраны, угрожавшие посетителю, сняты с должности». Для остального персонала пространства пообещали провести расширенные инструктажи и тренинги по противодействию любым видам дискриминации.

«Мы рады видеть гостей любого пола, расы, вероисповедания и ориентации. Мы принесли свои извинения посетителю. Теперь наша задача — предотвратить повторение ситуации и обеспечить безопасность и комфорт наших гостей и резидентов. Мы строим пространство для жизни, дела и творчества, свободное от любых проявлений дискриминации и предрассудков. Пространство для всех», — подчеркнули в администрации «Севкабель-порта».

После публикации объяснений Роман отказался от идеи обратиться в суд. «Я надеюсь, нападавшие уже осознали, что поступили неправильно. И мне не хотелось бы делать жизнь этих людей хуже, их воспитала среда, надо бороться с ней», — подытожил он.

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