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Умер Петр Мамонов, «Проект» признали нежелательной организацией и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:54

Основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов скончался в возрасте 70 лет. Причиной стали осложнения от COVID-19.

Генпрокуратура признала «Проект» нежелательной организацией. Главреда издания и четырех его журналистов внесли в список иноагентов.

Глава ВОЗ объявил о начале третьей волны пандемии в мире. В России за последние сутки выявили 25 293 случая коронавируса, количество смертей максимальное за все время — 791.

Футболисты московского клуба ЦСКА коллективно отказались от вакцинации. Директор по связям с общественностью заявил, что у большинства игроков есть медотвод из‑за высокого уровня антител.

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за выброшенных питомцев. Их сумма составит до 3000 рублей для физических лиц и до 30 тыс. — для компаний.

В Петербурге появился баннер с убитыми в России журналистами, политиками и активистами, но продержался он менее четырех часов. На плакате были изображены Станислав Маркелов, Анна Политковская, Анастасия Бабурова, Борис Немцов и Наталья Эстемирова.

Суд Лос-Анджелеса позволил Бритни Спирс нанять собственного адвоката для сопровождения дела об опекунстве. Интересы певицы будет представлять Мэттью Розенгарт — специалист по защите голливудских звезд.

Марк Цукерберг начнет платить авторам контента в Facebook и Instagram. На поддержку блогеров он планирует потратить миллиард долларов.

Spotify подвел итоги года в России. Самыми прослушиваемыми артистами стали Моргенштерн, Алена Швец и BTS. Среди самых популярных треков — «Снова я напиваюсь» и «По глазам» Славы Марлоу.

Tommy Cash и Quebonafide представили клип на совместный трек «Benz Dealer». В ролике рэперы катаются по ночной Варшаве, а режиссер отсылает зрителей к «Терминатору» и «Большому кушу».

12 июля на Каннском фестивале показали фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», снятый по одноименному роману Алексея Сальникова. Пересказываем отзывы иностранных критиков из ведущих изданий о кино.

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