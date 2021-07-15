Актеры «Французского вестника» стали мемом. Во всем виноваты их наряды на Каннском фестивале

Актеры Тильда Суинтон, Тимоте Шаламе, Билл Мюррей и режиссер Уэс Андерсон сфотографировались на красной дорожке Каннского кинофестиваля и попали в мемы. Во всем оказались виноваты наряды звездной четверки.

12 июля в Каннах был успешно представлен новый фильм Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“». Суинтон, Шаламе и Мюррей сыграли в нем главные роли.

На одном из мероприятий фестиваля ленты актеры позировали для репортеров вместе с создателем фильма. Суинтон выбрала в качестве аутфита ярко-голубой брючный костюм и солнечные очки, Шаламе надел черные брюки и высокие ботинки, дополнив образ розовой футболкой. Уэс Андерсон нарядился в белый костюм в полоску, разбавив монохром красными носками, а Билл Мюррей появился в самом расслабленном виде — шортах, гавайской рубашке и шляпе трилби.

Стили их костюмов оказались настолько разными, что пользователям твиттера ничего больше не оставалось, как начать придумывать шутки и веселиться.