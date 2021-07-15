перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Актеры «Французского вестника» стали мемом. Во всем виноваты их наряды на Каннской фестивале 21:50
Охрана «Севкабель-порта» выгнала с территории двух мужчин за то, что они обнимались 21:00
Умер Петр Мамонов, «Проект» признали нежелательной организацией и другие новости дня 20:54 Дайджест
Ив Тюмор неожиданно выпустил новый мини-альбом — «The Asymptotical World» 20:44
В Германии ливни привели к наводнению. Из‑за него погибли уже более 40 человек 20:10
Расследование: IKEA использует незаконно вырубленный в России лес. Поставляет дерево депутат Бакуров 19:50
Борис Кутенков/Facebook Умерла поэтесса Людмила Вязмитинова. Ее коллега признался, что ходил к ней с симптомами ковида
Умерла поэтесса Людмила Вязмитинова. Ее коллега признался, что ходил к ней с симптомами ковида 19:21
Минюст внес Институт права и публичной политики* в список НКО-иноагентов 19:14
В Амстердаме открыли первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере 19:02
«Некрасовка» опубликовала архивы начала XX века. В их числе снимки Есенина, Блока и Пастернака 18:29
Марк Цукерберг пообещал платить блогерам за создание контента в фейсбуке и инстаграме 18:01
Фестиваль Present Perfect перенесли на следующий год 17:37
Кадр из фильма «Остров» Умер музыкант и актер Петр Мамонов
Умер музыкант и актер Петр Мамонов 17:28
Издание «Проект» признали нежелательной организацией, а его журналистов — иноагентами 17:14
«Безумие Серебренникова с постсоветским магическим реализмом». Критики — о «Петровых в гриппе» 17:13
Футболисты ЦСКА в полном составе отказались прививаться от коронавируса 17:12
Прокуратура передумала блокировать паблик «Российской ЛГБТ-сети». Она не нашла в нем гей-пропаганды 16:37
Во «Флаконе» пройдет COVID-free-фестиваль Summer Sound 16:26
Скриншот из видео очевидцев Взлетно-посадочную полосу Шереметьево затопило дождем. Самолеты не могут зайти на посадку
Взлетно-посадочную полосу Шереметьево затопило дождем. Самолеты не могут зайти на посадку 16:07
В Москве погиб ученый-физиолог Иван Пигарев после столкновения с самокатчиком 15:58
Отключить рекламу

В Германии ливни привели к наводнению. Из‑за него погибли уже более 40 человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:10

В Германии из‑за проливных дождей началось наводнение. Из‑за него погибли по меньшей мере 42 человека, а еще десятки пропали без вести. Об этом сообщил Deutsche Welle.

Большинство жертв зафиксированы в землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. В ряде поселений Западной Германии, например в Шульде, были разрушены дома. Около 200 тыс. домохозяйств остались без электричества.

Местные жители спасались от воды на крышах домов — оттуда их снимали спасатели при помощи вертолетов. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала государственную помощь пострадавшим от наводнения.

«Вы можете рассчитывать на то, что наше государство на федеральном, региональном и общинном уровнях сделает все возможное для спасения жизней, предотвращения опасностей и облегчения страданий в самых сложных условиях», — заявила Меркель.

Премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет отметил, что в стихийном бедствии виновен климатический кризис и глобальное потепление. Он призвал политиков лучше заботиться о состоянии планеты, чтобы избежать катаклизмов в будущем.

«Мы будем сталкиваться с подобными событиями снова и снова, и это означает, что нам необходимо ускорить меры по защите климата на европейском, федеральном и глобальном уровнях, потому что изменение климата не ограничивается одним регионом», — сказал он.

Метеорологическая служба Германии предупредила, что юго-запад страны ждут новые ливни. Они продлятся, предположительно, с четверга до вечера пятницы.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Deutsche Welle
Люди
Ангела Меркель
Армин Лашет
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить