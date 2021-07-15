В Германии ливни привели к наводнению. Из‑за него погибли уже более 40 человек

В Германии из‑за проливных дождей началось наводнение. Из‑за него погибли по меньшей мере 42 человека, а еще десятки пропали без вести. Об этом сообщил Deutsche Welle.
Большинство жертв зафиксированы в землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. В ряде поселений Западной Германии, например в Шульде, были разрушены дома. Около 200 тыс. домохозяйств остались без электричества.
Местные жители спасались от воды на крышах домов — оттуда их снимали спасатели при помощи вертолетов. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала государственную помощь пострадавшим от наводнения.
«Вы можете рассчитывать на то, что наше государство на федеральном, региональном и общинном уровнях сделает все возможное для спасения жизней, предотвращения опасностей и облегчения страданий в самых сложных условиях», — заявила Меркель.
Премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет отметил, что в стихийном бедствии виновен климатический кризис и глобальное потепление. Он призвал политиков лучше заботиться о состоянии планеты, чтобы избежать катаклизмов в будущем.
«Мы будем сталкиваться с подобными событиями снова и снова, и это означает, что нам необходимо ускорить меры по защите климата на европейском, федеральном и глобальном уровнях, потому что изменение климата не ограничивается одним регионом», — сказал он.
Метеорологическая служба Германии предупредила, что юго-запад страны ждут новые ливни. Они продлятся, предположительно, с четверга до вечера пятницы.