Минюст внес Институт права и публичной политики* в список НКО-иноагентов

Министерство юстиции России включило Институт права и публичной политики* (ИППП) в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Исследовательская организация была создана в 1993 году. Члены ИППП занимаются ведением общественно значимых судебных процессов, а также научно-исследовательской и издательской деятельностью.

Институт готовил независимые экспертные заключения для Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и Конституционного суда России, помогал россиянам с подготовкой исков, издавал научные журналы, проводил юридические семинары, а также предоставлял судебную защиту, в том числе пациентам, у которых были проблемы с получением помощи при СМА, и экологическим активистам.

В попечительский совет института входят адвокат Генри Резник, судья ЕСПЧ в отставке Анатолий Ковлер и судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова.

* Институт права и публичной политики включен Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.