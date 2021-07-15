Марк Цукерберг пообещал платить блогерам за создание контента в фейсбуке и инстаграме

Марк Цукерберг заявил, что авторы контента на платформах Facebook и Instagram начнут получать выплаты уже в этом году. На финансовую поддержку блогеров предполагается потратить миллиард долларов, сообщил гендиректор Facebook.

До конца 2021 года социальные сети запустят бонусные программы, пишет CNBC. Первыми выплаты получат американские авторы, создающие видеоролики Reels. Также в ближайшее время бонусы начнут выплачивать за проведение видеотрансляций в инстаграме, утверждают в твиттере.

«Мы хотим создать лучшие платформы для миллионов авторов, чтобы они могли зарабатывать на жизнь, поэтому мы создаем новые программы, чтобы вложить более одного миллиарда долларов в вознаграждение авторам за отличный контент, который они создают в фейсбуке и инстаграме до 2022 года», — сказал Цукерберг.

По информации CNBC, с помощью финансовой поддержки автором Facebook и Instagram надеются конкурировать с другими популярными сервисами, в том числе с TikTok. Кроме того, соцсети надеются привлечь новых блогеров на свои платформы.