Расследование: IKEA использует незаконно вырубленный в России лес. Поставляет дерево депутат Бакуров

Компания IKEA для изготовления детской мебели использует древесину, незаконно вырубленную в лесах Сибири. К такому выводу пришли эксперты британской природоохранной организации Earthsight. В ходе расследования они выяснили, что поставки дерева, которые покупала IKEA, контролируются группой компаний «ЭкспортЛеса», принадлежащей депутату Иркутского законодательного собрания Евгению Бакурову. В 2019 году Forbes включил его в рейтинг самых богатых чиновников России. «Афиша Daily» выделила главное из расследования Earthsight. Каким образом деревья из Иркутской области попадали в IKEA Специалисты Earthsight под прикрытием посещали лесозаготовки, анализировали спутниковые снимки, официальные документы, протоколы судов и таможенные данные. Оказалось, что предприятия Бакурова вырубали здоровые деревья под предлогом санитарной рубки, а также добывали лес с береговой линии. Это происходило на территориях, которые арендуют структуры депутата и которые включают 246 тыс. гектаров леса. После вырубок древесина попадала на комбинат «Успех», а затем в Индонезию, на остров Ява, где работает компания PT Karya Sutarindo — многолетний партнер IKEA. Оттуда в виде деревянных изделий вроде кукольных домиков «Флисат» (FLISAT) и мебели из серии «Сундвик» (SUNDVIK) иркутские деревья отправлялись в магазины ретейлера по всему миру. Кроме того, мебель из того же материала попадала в IKEA через китайских и российских поставщиков, закупавших дерево у компаний Бакурова.

© IKEA

Холдинг бизнесмена имел международный сертификат Лесного попечительского совета (FSC), свидетельствующий об ответственной добыче лесов. Именно этот документ позволял компаниям продавать лес IKEA и другим международным компаниям, которые следят за экологичностью поставок. Однако после запросов Earthsight сертификат у Бакурова отозвали. В FSC пояснили изданию «Проект», что депутат сам отозвал свой сертификат. В IKEA после обращения организации не признали использование незаконных материалов. При этом на сайте компании появилось заявление о приостановке закупок древесины, которую добыли на санитарных рубках в Сибири и на Дальнем Востоке, из‑за «неуверенности», что при этом гарантируется «ответственное управление лесным хозяйством». В ответ на запрос «Афиши Daily» российская пресс-служба IKEA подтвердила, что несколько поставщиков ретейлера «исторически закупали древесину у компаний, аффилированных с Евгением Бакуровым». При этом там отметили, что поставщики приобретали сырье «в соответствии с надлежащими юридическими процедурами», так как заготовка деревьев была разрешена российскими властями лесного хозяйства. В IKEA не согласились с «интерпретацией рассматриваемого леса в Earthsight». По данным пресс-службы, нарушения касались выдачи разрешений на санитарные рубки. Поэтому в марте этого года IKEA решила больше не покупать древесину у компаний, связанных с депутатом, «в качестве меры предосторожности». «Процесс, приведший к этому решению, начался задолго до того, как Earthsight обратилась к IKEA в июне 2021 года», — заключили в компании. Экоактивисты против санитарной вырубки Один из авторов расследования, независимый эксперт в области устойчивого лесопользования Денис Смирнов рассказал «Новой газете», что в последние 20 лет санитарные рубки леса в России — это лишь способ заготовки ценной древесины в тех местах, где промышленные рубки либо запрещены, либо ограничены. Среди таких мест — особо охраняемые природные территории и защитные леса. Таким образом, в большинстве случаев назначение санитарной рубки — это способ обойти запреты. По данным Смирнова, на Иркутскую область приходится около 12% древесины, заготовленной в России по санитарным рубкам за последние 10 лет. Площадь незаконной рубки, к которой причастен Бакуров, могла составлять 15 тыс. гектаров. Это 21 428 футбольных полей и больше территории национального парка «Лосиный остров».

Площадка лесозаготовки одного из предприятий «ЭкспортЛеса» © Julia Kiseleva/YouTube