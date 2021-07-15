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Расследование: IKEA использует незаконно вырубленный в России лес. Поставляет дерево депутат Бакуров

Валерия Корниенко
Сегодня в 19:50

Компания IKEA для изготовления детской мебели использует древесину, незаконно вырубленную в лесах Сибири. К такому выводу пришли эксперты британской природоохранной организации Earthsight.

В ходе расследования они выяснили, что поставки дерева, которые покупала IKEA, контролируются группой компаний «ЭкспортЛеса», принадлежащей депутату Иркутского законодательного собрания Евгению Бакурову. В 2019 году Forbes включил его в рейтинг самых богатых чиновников России.

«Афиша Daily» выделила главное из расследования Earthsight.

Каким образом деревья из Иркутской области попадали в IKEA

Специалисты Earthsight под прикрытием посещали лесозаготовки, анализировали спутниковые снимки, официальные документы, протоколы судов и таможенные данные. Оказалось, что предприятия Бакурова вырубали здоровые деревья под предлогом санитарной рубки, а также добывали лес с береговой линии. Это происходило на территориях, которые арендуют структуры депутата и которые включают 246 тыс. гектаров леса.

После вырубок древесина попадала на комбинат «Успех», а затем в Индонезию, на остров Ява, где работает компания PT Karya Sutarindo — многолетний партнер IKEA. Оттуда в виде деревянных изделий вроде кукольных домиков «Флисат» (FLISAT) и мебели из серии «Сундвик» (SUNDVIK) иркутские деревья отправлялись в магазины ретейлера по всему миру. Кроме того, мебель из того же материала попадала в IKEA через китайских и российских поставщиков, закупавших дерево у компаний Бакурова.

© IKEA

Холдинг бизнесмена имел международный сертификат Лесного попечительского совета (FSC), свидетельствующий об ответственной добыче лесов. Именно этот документ позволял компаниям продавать лес IKEA и другим международным компаниям, которые следят за экологичностью поставок. Однако после запросов Earthsight сертификат у Бакурова отозвали. В FSC пояснили изданию «Проект», что депутат сам отозвал свой сертификат.

В IKEA после обращения организации не признали использование незаконных материалов. При этом на сайте компании появилось заявление о приостановке закупок древесины, которую добыли на санитарных рубках в Сибири и на Дальнем Востоке, из‑за «неуверенности», что при этом гарантируется «ответственное управление лесным хозяйством».

В ответ на запрос «Афиши Daily» российская пресс-служба IKEA подтвердила, что несколько поставщиков ретейлера «исторически закупали древесину у компаний, аффилированных с Евгением Бакуровым». При этом там отметили, что поставщики приобретали сырье «в соответствии с надлежащими юридическими процедурами», так как заготовка деревьев была разрешена российскими властями лесного хозяйства. В IKEA не согласились с «интерпретацией рассматриваемого леса в Earthsight».

По данным пресс-службы, нарушения касались выдачи разрешений на санитарные рубки. Поэтому в марте этого года IKEA решила больше не покупать древесину у компаний, связанных с депутатом, «в качестве меры предосторожности».

«Процесс, приведший к этому решению, начался задолго до того, как Earthsight обратилась к IKEA в июне 2021 года», — заключили в компании.

Экоактивисты против санитарной вырубки

Один из авторов расследования, независимый эксперт в области устойчивого лесопользования Денис Смирнов рассказал «Новой газете», что в последние 20 лет санитарные рубки леса в России — это лишь способ заготовки ценной древесины в тех местах, где промышленные рубки либо запрещены, либо ограничены. Среди таких мест — особо охраняемые природные территории и защитные леса. Таким образом, в большинстве случаев назначение санитарной рубки — это способ обойти запреты.

По данным Смирнова, на Иркутскую область приходится около 12% древесины, заготовленной в России по санитарным рубкам за последние 10 лет. Площадь незаконной рубки, к которой причастен Бакуров, могла составлять 15 тыс. гектаров. Это 21 428 футбольных полей и больше территории национального парка «Лосиный остров».

Площадка лесозаготовки одного из предприятий «ЭкспортЛеса»
Площадка лесозаготовки одного из предприятий «ЭкспортЛеса»
© Julia Kiseleva/YouTube

Специалисты Гринписа много лет борются с незаконной вырубкой лесов в России и призывают всех ответственных потребителей отказаться от покупки древесины, полученной во время санитарных рубок. Комментируя расследование Earthsight, в организации указали, что с 2011 по 2020 год удалось сократить долю санитарных рубок с 19 до 6%.

«Наше лесное законодательство основывается на идее „освоения лесов“ без полноценного правильного лесного хозяйства. Такое бесхозяйственное лесопользование ведет к истощению освоенных лесов, а дефицит ценной древесины вынуждает лесозаготовителей или забираться с рубками все дальше и дальше в глубь сохранившихся остатков российской тайги, или вовлекать в промышленную заготовку древесины леса с охранным статусом», — заявил руководитель лесного отдела Гринписа Алексей Ярошенко.

Экологи призвали расследовать все указанные в докладе Earthsight нарушения и преступления, а также предотвратить дальнейшие «псевдосанитарные» рубки в Иркутской области и в других регионах России. Кроме того, активисты настаивают на создании системы противодействия импорту незаконно заготовленной и сомнительной древесины, основанной на надежных инструментах.

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