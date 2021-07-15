Фестиваль Present Perfect перенесли на следующий год

Организаторы фестиваля Present Perfect сообщили о переносе мероприятия на 29–31 июля 2022 года. Изначально ивент должен был пройти 23–25 июля этого года.

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Организаторы сказали, что переносят Present Perfect из‑за запретов городских властей и «здравого смысла» — чтобы сохранить фестиваль.

«В данной ситуации это единственное верное решение, которое оставляет нам надежду на воссоединение в следующем году», — сказано в сообщении.

Организаторы обещают, что трехдневный формат, лайнап и приобретенные билеты на PPF 2020 и 2021 сохранятся на следующий год. Среди участников шоу заявлены «СБПЧ», Kito Jempere, Ricardo Villalobos, Nocow и другие музыканты.

1 июля команда фестиваля сообщила о переносе мероприятия на более поздний срок, так и не объявив новые даты. Причиной стало «отсутствие четкого законодательного регулирования для проведения массовых мероприятий в Петербурге».