перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Амстердаме открыли первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере 19:02
«Некрасовка» опубликовала архивы начала XX века. В их числе снимки Есенина, Блока и Пастернака 18:29
Марк Цукерберг пообещал платить блогерам за создание контента в фейсбуке и инстаграме 18:01
Фестиваль Present Perfect перенесли на следующий год 17:37
Кадр из фильма «Остров» Умер музыкант и актер Петр Мамонов
Умер музыкант и актер Петр Мамонов 17:28
Издание «Проект» признали нежелательной организацией, а его журналистов — иноагентами 17:14
«Безумие Серебренникова с постсоветским магическим реализмом». Критики — о «Петровых в гриппе» 17:13
Футболисты ЦСКА в полном составе отказались прививаться от коронавируса 17:12
Прокуратура передумала блокировать паблик «Российской ЛГБТ-сети». Она не нашла в нем гей-пропаганды 16:37
Во «Флаконе» пройдет COVID-free-фестиваль Summer Sound 16:26
Скриншот из видео очевидцев Взлетно-посадочную полосу Шереметьево затопило дождем. Самолеты не могут зайти на посадку
Взлетно-посадочную полосу Шереметьево затопило дождем. Самолеты не могут зайти на посадку 16:07
В Москве погиб ученый-физиолог Иван Пигарев после столкновения с самокатчиком 15:58
Светлану Алексиевич по ошибке заподозрили в попытке пронести бомбу на борт самолета 15:45
Прокуратура запросила шесть лет колонии для Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 млрд рублей 15:42
Паралимпийскую чемпионку не пустили в рязанский бутик на коляске 15:18
Spencer Davis/Unsplash «У нас своих хватает»: в Кремле объяснили, почему россиянам не стоит ждать зарубежных вакцин
«У нас своих хватает»: в Кремле объяснили, почему россиянам не стоит ждать зарубежных вакцин 15:13
Tommy Cash и Quebonafide показали клип на трек «Benz Dealer», снятый в ночной Варшаве 15:05
В Москве появятся электрические речные трамвайчики 14:31
Посмотрите русский трейлер нового сезона «Чудотворцев» с Дэниелом Рэдклиффом 14:29
Опрос: половина москвичей хотела бы работать удаленно и получать от 90 тыс. рублей 14:07
Отключить рекламу

Прокуратура передумала блокировать паблик «Российской ЛГБТ-сети». Она не нашла в нем гей-пропаганды

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:37

Прокуратура Центрального района Петербурга отозвала иск о блокировке паблика «Российской ЛГБТ-сети» в «ВКонтакте». Об этом «Открытым медиа» рассказали представители общественного движения.

Во время первого заседания в Смольнинском районном суде представители ведомства доложили, что в ходе проверки не обнаружили в публикациях пропаганды однополых отношений.

Это уже второй иск к «Российской ЛГБТ-сети», который отозвала прокуратура по той же самой причине: 1 июня ведомство отказалось от просьбы заблокировать сайт движения. Однако все еще продолжается судебное разбирательство вокруг фейсбук-страницы организации — ее авторов обвиняют в создании «привлекательного образа гомосексуализма». Ближайшее заседание запланировано на 13 сентября.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Пороховой коктейль
Карен Гиллан в роли киллера угощает головорезов свинцом
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Генпрокуратура РФ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить