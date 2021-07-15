Прокуратура передумала блокировать паблик «Российской ЛГБТ-сети». Она не нашла в нем гей-пропаганды

Прокуратура Центрального района Петербурга отозвала иск о блокировке паблика «Российской ЛГБТ-сети» в «ВКонтакте». Об этом «Открытым медиа» рассказали представители общественного движения.

Во время первого заседания в Смольнинском районном суде представители ведомства доложили, что в ходе проверки не обнаружили в публикациях пропаганды однополых отношений.

Это уже второй иск к «Российской ЛГБТ-сети», который отозвала прокуратура по той же самой причине: 1 июня ведомство отказалось от просьбы заблокировать сайт движения. Однако все еще продолжается судебное разбирательство вокруг фейсбук-страницы организации — ее авторов обвиняют в создании «привлекательного образа гомосексуализма». Ближайшее заседание запланировано на 13 сентября.