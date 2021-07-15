Взлетно-посадочную полосу Шереметьево затопило дождем. Самолеты не могут зайти на посадку

В Москве из‑за сильного ливня затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. Вода проникла и на подземную парковку воздушной гавани.

Непогода не позволяет самолетам зайти на посадку. Согласно онлайн-табло Шереметьево, часть рейсов перенаправили в другие аэропорты — московские Внуково и Домодедово, а также в Петербург, Нижний Новгород и Хельсинки. Прибытие и отправку других рейсов задержали.

Очевидцы публикуют фотографии и видео затопленного аэропорта. В воде оказались самолеты и техника, пассажиры шутят, что «собирались на море, но теперь можно и не лететь».